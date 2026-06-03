Λυκαβηττός: Οι «παγίδες» της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του «δράκου» που επιτέθηκε σε 22χρονη – Συνεχίζονται οι έρευνες

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ενός άνδρα που παρενοχλεί και επιτίθεται σε γυναίκες στον Λυκαβηττό. Οι έρευνες συνεχίζονται, στήνοντας παγίδες προκειμένου να μπορέσουν να τον συλλάβουν.

Θύμα του υπήρξε μία 22χρονη, η οποία μίλησε στο MEGA για τις στιγμές τρόμου που βίωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, την ακολούθησε και όταν βρήκε την κατάλληλη στιγμή, της επιτέθηκε από πίσω. «Επέστρεφα από τη δουλειά μου, περίπου στις 21:30. Περπατούσα στον Λυκαβηττό, στο δρομάκι για να κατέβω προς τα κάτω. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου εκείνη την ώρα. Ξαφνικά, ένιωσα το χέρι του να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με πάρει προς το μέρος του, επάνω του. Έπεσα κάτω και μου επιτέθηκε ξανά, με έπιασε πάλι» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Κατάφερα να σηκωθώ, τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω. Σύρθηκα στην πλαγιά, έπεσα μέχρι τον δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο, γιατί θα μπορούσε να με είχε χτυπήσει».

Οι «παγίδες» της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Γυναίκες αστυνομικοί έχουν επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο και κυκλοφορούν με πολιτικά στον λόφο του Λυκαβηττού και στις γύρω περιοχές και λειτουργούν ως «δολώματα» έτσι ώστε να φτάσουν στα ίχνη του «δράκου».

Οι Αρχές διαθέτουν σκίτσο του δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως αδύνατος, μελαχρινός, πιθανόν αλλοδαπός, ύψους 1,60-1,70 μ., και φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι κατά την επίθεση.