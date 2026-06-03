Κουκουλόπουλος για Δούκα: «Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών βλάπτει τη χώρα» – Η κριτική σε Τσίπρα

Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι πολιτικές διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, η αναφορά του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σε ενδεχόμενο συνεργασιών με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Η δημόσια τοποθέτηση της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, Άννας Διαμαντοπούλου, ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας», έδωσε συνέχεια στον διάλογο, με φόντο τις συζητήσεις για τις μελλοντικές ισορροπίες στον προοδευτικό χώρο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Πάρις Κουκουλόπουλος, παρενέβη με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, ασκώντας κριτική τόσο στις πρόωρες συζητήσεις περί συνεργασιών όσο και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας ως άκαιρη οποιαδήποτε σχετική συζήτηση. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι σε σενάρια συνεργασιών, τα οποία, όπως εκτίμησε, αποπροσανατολίζουν από τα ουσιαστικά ζητήματα της χώρας.

«Ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εσωτερικά προβλήματα περί συνεργασιών. Ξεκάθαρες κουβέντες, κανένα κόμμα σοβαρό στον κόσμο δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος. Όλα τα κόμματα εμείς είμαστε παράκλητος του λαού και της πατρίδας» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Κουκουλόπουλος έκανε λόγο για λανθασμένη χρονική επιλογή όσων ανοίγουν τη συζήτηση περί πολιτικών συμπράξεων, τονίζοντας «ότι τέτοια ζητήματα δεν αποτελούν προτεραιότητα της παρούσας περιόδου αλλά επιπόλαιες προσεγγίσεις που βάζουν θέμα συνεργασιών πολύ άκαιρα».

Υποστήριξε δε ότι «όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες» σημειώνοντας ότι αυτά «έχουν την ώρα τους».

“Ο Τσίπρας έχει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση κατάφερε το 32% να το κάνει 17%“

Στη συνέχεια, ο βουλευτής Κοζάνης επέκτεινε την κριτική του προς τον Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την επιλογή συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες το 2015, ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Είπε ο Τσίπρας το 2015 ότι θα συνεργαστεί με τον κ. Καμμένο που έλεγε τον Ανδρέα Παπανδρέου αρχηγό της 17 Νοέμβρη και μιλάει σήμερα για ΠΑΣΟΚους και Ανδρέα Παπανδρέου; Ποιόν Ανδρέα Παπανδρέου; Αυτόν που ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη σύμφωνα με τον Καμμένο ή αυτόν που δεν ήταν;»

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ο κ. Κουκουλόπουλος συνέδεσε την κριτική του με ιστορικές πολιτικές αντιπαραθέσεις της δεκαετίας του 1980, υποστηρίζοντας ότι όσοι επιχειρούν σήμερα να εμφανιστούν ως εκφραστές του ευρύτερου προοδευτικού χώρου έχουν βεβαρημένο πολιτικό παρελθόν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

«Μην αρχίσουμε αυτή την κουβέντα, για να μην πάμε στο 1989, γιατί με Μητσοτάκη μόνο η όλη Αριστερά που πάει να ανασυστήσει ο κ.Τσίπρας με τον Κουτσούμπα μαζί, έγιναν για να πάρουν τον Ανδρέα στο Ειδικό Δικαστήριο. Ας αφήσουμε αυτή την πλάκα με το ΠΑΣΟΚ έτσι γιατί έχουμε πολλά ράμματα για τη γούνα τους και δεν θα μας πει ο Τσίπρας ότι θα κάνει αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας έχει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ, να μην πω παγκόσμιο, ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση κατάφερε το 32% να το κάνει 17%. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην Ευρώπη».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε ευθέως το πολιτικό αφήγημα του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα του 2023, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για τα αποτελέσματα ενός κόμματος ανήκει πρωτίστως στην ηγεσία του.

«Το ότι έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να μας πει ότι δεν πιστώνεται, το αποτέλεσμα αυτό, εγώ ξέρω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, όποτε και αν έρθουν, θετικό ή αρνητικό για το ΠΑΣΟΚ, θα χρεωθεί και θα πιστωθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Μας είπε ότι όλοι εμείς δεν αξίζουμε τίποτα στη Βουλή. Και τι ακριβώς ήρθε να κάνει; Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση τέσσερα χρόνια και κατάφερε να πάει στα μισά το κόμμα του;».

Οι δηλώσεις του Πάρι Κουκουλόπουλου αποτυπώνουν τις έντονες διεργασίες που εξελίσσονται στον πολιτικό χώρο ευρύτερα αλλά και τη σαφή πρόθεση στελεχών του ΠΑΣΟΚ να απορρίψουν, στην παρούσα φάση, κάθε συζήτηση περί πολιτικών συνεργασιών, δίνοντας έμφαση στην αυτόνομη πορεία του κόμματος και στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση σε πολιτικό και προγραμματικό επίπεδο.