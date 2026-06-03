Ντουρβαλουμάμπη: Το φάρμακο που αλλάζει τη θεραπεία στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, αποφεύγοντας το χειρουργείο

Οι γιατροί επαινούν ένα φάρμακο που γλιτώνει ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης από μια χειρουργική επέμβαση που ουσιαστικά επηρεάζει τον τρόπο ζωής τους αλλά εμποδίζει την επανεμφάνιση των όγκων. Η ντουρβαλουμάμπη δείχνει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε κλινική δοκιμή με επικεφαλής το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο με έδρα το Λονδίνο.

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ο ένατος πιο συχνός καρκίνος στον κόσμο. Οι προχωρημένες ή επιθετικές μορφές συχνά αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ολόκληρης της ουροδόχου κύστης, με τους ασθενείς να αναγκάζονται να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους ούρησης για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Τώρα, ένα φάρμακο ανοσοθεραπείας, η durvalumab (ντουρβαλουμάμπη), έχει βρεθεί ότι καταστρέφει τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, αποτρέπει την υποτροπή του και εξαλείφει την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση.

Μια κλινική δοκιμή με επικεφαλής το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου (ICR) διαπίστωσε ότι η προσθήκη του φαρμάκου στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία μείωσε τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου, αποφεύγοντας παράλληλα την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση.Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στο Σικάγο, στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο, την ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, στην οποία ήδη έχουν ανακοινωθεί 2 ρηξικέλευθες θεραπείες.

Ο Nick James, καθηγητής έρευνας για τον καρκίνο του προστάτη και της ουροδόχου κύστης στο ICR, δήλωσε: «Το 2012, η ​​ομάδα μου έδειξε ότι η προσθήκη ενός χαμηλού κόστους χημειοθεραπευτικού φαρμάκου στην ακτινοβολία παρέχει καλό μακροπρόθεσμο όφελος σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης».

«Τώρα, έχουμε δείξει ότι με την προσθήκη ανοσοθεραπείας, ο συνδυασμός θεραπειών έχει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στα αποτελέσματα – λιγότεροι καρκίνοι υποτροπιάζουν».

«Είναι σημαντικό ότι έχουμε δείξει ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα χωρίς χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης. Η διατήρηση της ουροδόχου κύστης σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποφύγουν σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις που αλλάζουν τη ζωή τους και να διατηρήσουν περισσότερο την κανονική καθημερινή τους λειτουργία και ανεξαρτησία» περιγράφει.

«Αναμένω ότι αυτή η προσέγγιση θα αλλάξει την πρακτική – προσφέροντας στους ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης βελτιωμένα αποτελέσματα, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής τους» τονίζει ο καθηγητής.

Το 2020, η καλλιτέχνιδα Τρέισι Έμιν δήλωσε ότι είχε διαγνωστεί με μια «πραγματικά επιθετική» μορφή καρκίνου της ουροδόχου κύστης και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της ουροδόχου κύστης.

«Το να έχεις ουροστομικό σάκο είναι ένα αρκετά μεγάλο μειονέκτημα για πολλούς λόγους και είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν να κρατήσουν μυστικό», είπε το 2021 .

«Είναι κάτι πολύ προσωπικό, επειδή, ουσιαστικά, ένα μέρος της σωματικής σου λειτουργίας συμβαίνει έξω από το σώμα σου. Διαρρέει και συμβαίνουν διάφορα. Θα μπορούσα να είμαι κάπου δημόσια και να συμβεί κάτι τέτοιο – και ο κόσμος θα νόμιζε ότι έχω κατουρήσει ή ότι έχω πιει».

Χωρίς χειρουργική επέμβαση, το 85% των ασθενών δεν παρουσίασε υποτροπή του καρκίνου

Η δεύτερη φάση της κλινικής δοκιμής, που χρηματοδοτήθηκε από την AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, δοκίμασε το φάρμακο σε 54 ασθενείς, προσθέτοντάς το στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, γλιτώνοντάς τους παράλληλα από χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της ουροδόχου κύστης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο καρκίνος δεν επανεμφανίστηκε σε 46 ασθενείς (85%). Σε προηγούμενες δοκιμές, ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, χωρίς ανοσοθεραπεία, απέτρεψε την επανεμφάνισή του στο 60% των ασθενών.

Η ντουρβαλουμάμπη είναι ένας αναστολέας PD-L1, ο οποίος βοηθά τον οργανισμό να εντοπίζει καρκινικά κύτταρα που κρύβονται από το ανοσοποιητικό σύστημα, επιτρέποντάς του να τα στοχεύει και να τα καταστρέφει.

«Γλιτώνουμε τους ασθενείς από το σωματικό και ψυχολογικό βάρος»

Ο διευθύνων σύμβουλος του ICR, καθηγητής Kristian Helin, δήλωσε ότι ο εντοπισμός πιο έξυπνων και φιλικών θεραπειών αποτελεί προτεραιότητα στην έρευνα για τον καρκίνο.

«Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου για τα άτομα με επιθετικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Προσθέτοντας την ανοσοθεραπεία στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, ίσως μπορέσουμε να γλιτώσουμε τους ασθενείς από το σωματικό και ψυχολογικό βάρος της πλήρους αφαίρεσης της ουροδόχου κύστης – και μετά από ένα χρόνο, βλέπουμε ήδη μια σημαντική μείωση του κινδύνου υποτροπής του καρκίνου».

Η Μισέλ Μίτσελ, διευθύνουσα σύμβουλος του Cancer Research UK, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε: «Η ριζική χειρουργική επέμβαση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η εύρεση πιο φιλικών τρόπων αντιμετώπισης της νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική και αυτή η δοκιμή έκανε ακριβώς αυτό».

«Θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερη κλίμακα για να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αλλά αυτά τα αποτελέσματα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή ορισμένων ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Τέτοιες σημαντικές ανακαλύψεις είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που έχουν προσβληθεί από καρκίνο μπορούν να ζήσουν όχι μόνο μεγαλύτερη αλλά και καλύτερη ζωή» πρόσθεσε.