Σαμ Νιλ: «Δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου» – Συμμετείχε σε κλινική δοκιμή

Ο ηθοποιός του Jurassic Park, Σαμ Νιλ, ανακοίνωσε ότι είναι πλέον απαλλαγμένος από τον καρκίνο, έπειτα από συμμετοχή σε κλινική δοκιμή στην Αυστραλία, όταν η χημειοθεραπεία έπαψε να έχει αποτέλεσμα.

«Δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου»

Ο 78χρονος ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο αυστραλιανό δίκτυο 7News ότι πρόσφατη εξέταση έδειξε πλήρη ύφεση της νόσου.

Όπως δήλωσε: «Μόλις έκανα μια εξέταση και δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου – είναι κάτι εξαιρετικό. Είμαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που μπορεί να συμβεί αυτό».

Πέντε χρόνια μάχη με λέμφωμα

Ο Νιλ είχε διαγνωστεί με λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου, γνωστό ως angioimmunoblastic T-cell lymphoma, το οποίο αποκάλυψε το 2023 μέσω των απομνημονευμάτων του.

Για χρόνια υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία, την οποία περιέγραψε ως «αρκετά δυσάρεστη, αλλά με κρατούσε στη ζωή».

Ωστόσο, όταν η θεραπεία σταμάτησε να λειτουργεί, παραδέχθηκε:

«Ένιωθα χαμένος και έμοιαζε σαν να πλησίαζε το τέλος – κάτι που προφανώς δεν ήταν ιδανικό».

Η θεραπεία CAR T-cell που του έσωσε τη ζωή

Στη συνέχεια συμμετείχε σε κλινική δοκιμή της λεγόμενης θεραπείας CAR T-cell, μιας μορφής ανοσοθεραπείας που στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση Τ-κυττάρων από τον ασθενή, τη γενετική τροποποίησή τους ώστε να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τον καρκίνο, και την επανεισαγωγή τους στον οργανισμό.

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει δείξει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε καρκίνους του αίματος, αν και η αποτελεσματικότητά της σε συμπαγείς όγκους παραμένει υπό μελέτη.

Πολύ ακριβή και περιορισμένη πρόσβαση

Στην Αυστραλία, η θεραπεία CAR T-cell παρέχεται μόνο σε συγκεκριμένα νοσοκομεία του δημόσιου συστήματος υγείας για ορισμένες μορφές καρκίνου.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 600.000 δολάρια Αυστραλίας ανά ασθενή.

Καμπάνια για ευρύτερη πρόσβαση

Ο Νιλ συμμετέχει πλέον σε εκστρατεία μαζί με το ίδρυμα Snowdome, ζητώντας από τις αρχές να επεκτείνουν τη διαθεσιμότητα της θεραπείας σε περισσότερους ασθενείς.

Σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Ακόμα επεξεργάζομαι αυτά τα θαυμαστά νέα. Αλλά φυσικά δεν είναι θαύμα – είναι η επιστήμη στην καλύτερή της μορφή».

Πρόσθεσε ότι ελπίζει τέτοιες θεραπείες να γίνουν διαθέσιμες σε όλους όσοι τις χρειάζονται, σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και παγκοσμίως.

«Ώρα για νέα ταινία»

Μετά τα ευχάριστα νέα για την υγεία του, ο ηθοποιός δήλωσε με χιούμορ: «Ήρθε η ώρα να κάνω άλλη μια ταινία».