Σαμ Νιλ: «Δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου» – Συμμετείχε σε κλινική δοκιμή

Κατερίνα Χαμαλέλη

Σαμ Νιλ, Jurassic Park
Ο ηθοποιός του Jurassic Park, Σαμ Νιλ, ανακοίνωσε ότι είναι πλέον απαλλαγμένος από τον καρκίνο, έπειτα από συμμετοχή σε κλινική δοκιμή στην Αυστραλία, όταν η χημειοθεραπεία έπαψε να έχει αποτέλεσμα.

«Δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου»

Ο 78χρονος ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο αυστραλιανό δίκτυο 7News ότι πρόσφατη εξέταση έδειξε πλήρη ύφεση της νόσου.

Όπως δήλωσε: «Μόλις έκανα μια εξέταση και δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου – είναι κάτι εξαιρετικό. Είμαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που μπορεί να συμβεί αυτό».

Πέντε χρόνια μάχη με λέμφωμα

Ο Νιλ είχε διαγνωστεί με λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου, γνωστό ως angioimmunoblastic T-cell lymphoma, το οποίο αποκάλυψε το 2023 μέσω των απομνημονευμάτων του.

Για χρόνια υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία, την οποία περιέγραψε ως «αρκετά δυσάρεστη, αλλά με κρατούσε στη ζωή».

Ωστόσο, όταν η θεραπεία σταμάτησε να λειτουργεί, παραδέχθηκε:

«Ένιωθα χαμένος και έμοιαζε σαν να πλησίαζε το τέλος – κάτι που προφανώς δεν ήταν ιδανικό».

Η θεραπεία CAR T-cell που του έσωσε τη ζωή

Στη συνέχεια συμμετείχε σε κλινική δοκιμή της λεγόμενης θεραπείας CAR T-cell, μιας μορφής ανοσοθεραπείας που στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση Τ-κυττάρων από τον ασθενή, τη γενετική τροποποίησή τους ώστε να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τον καρκίνο, και την επανεισαγωγή τους στον οργανισμό.

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει δείξει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε καρκίνους του αίματος, αν και η αποτελεσματικότητά της σε συμπαγείς όγκους παραμένει υπό μελέτη.

Ο Σαμ Νιλ στο Λος Άντζελες το 2024. Ο ηθοποιός ανακοίνωσε ότι είναι πλέον απαλλαγμένος από καρκίνο, μετά από θεραπεία CAR T-cell στην οποία υποβλήθηκε όταν η χημειοθεραπεία έπαψε να έχει αποτέλεσμα. Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP
Πολύ ακριβή και περιορισμένη πρόσβαση

Στην Αυστραλία, η θεραπεία CAR T-cell παρέχεται μόνο σε συγκεκριμένα νοσοκομεία του δημόσιου συστήματος υγείας για ορισμένες μορφές καρκίνου.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 600.000 δολάρια Αυστραλίας ανά ασθενή.

Καμπάνια για ευρύτερη πρόσβαση

Ο Νιλ συμμετέχει πλέον σε εκστρατεία μαζί με το ίδρυμα Snowdome, ζητώντας από τις αρχές να επεκτείνουν τη διαθεσιμότητα της θεραπείας σε περισσότερους ασθενείς.

Σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Ακόμα επεξεργάζομαι αυτά τα θαυμαστά νέα. Αλλά φυσικά δεν είναι θαύμα – είναι η επιστήμη στην καλύτερή της μορφή».

Πρόσθεσε ότι ελπίζει τέτοιες θεραπείες να γίνουν διαθέσιμες σε όλους όσοι τις χρειάζονται, σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και παγκοσμίως.

«Ώρα για νέα ταινία»

Μετά τα ευχάριστα νέα για την υγεία του, ο ηθοποιός δήλωσε με χιούμορ: «Ήρθε η ώρα να κάνω άλλη μια ταινία».

Καρκίνος του δέρματος: Καινοτόμος επιδερμική ραδιοϊσοτοπική θεραπεία με Ρήνιο 188

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού: Όχι «μία μαστογραφία για όλες»-Νέες οδηγίες

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 2,1 δισ. ευρώ τα φέσια το πρώτο δίμηνο του 2026 – Αναλυτικά τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

«Εξοικονομώ»: Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που παίρνουν παράταση – Οι νέες προθεσμίες

Πρωτοφανής θερμή εισβολή στην Ανταρκτική μέσα στον χειμώνα – Τι σηματοδοτεί για τις επόμενες δεκαετίες

Χαμός με βίντεο που δείχνει αστροναύτη της NASA να δυσκολεύεται να περπατήσει μετά το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη
περισσότερα
13:19 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Άννα Βίσση – Δήμητρα Κούστα: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στη Γαλλική Πολυνησία

Νέες φωτογραφίες ανέβασε η Άννα Βίσση από τις διακοπές της με τη Δήμητρα Κούστα στο νησάκι Tet...
12:25 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Akylas: Είμαι ένα παιδί από τις Σέρρες χωρίς καμία γνωριμία και χωρίς κανένα πορτοφόλι

Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει ο Akylas για το πώς κατάφερε από τις Σέρρες να φτάσει εδώ...
11:11 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Θοδωρής Μαραντίνης: Το «Φωτιά με Φωτιά» έγινε… «Fire with Fire»: Βίντεο με τη διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού του Κιάμου

Μια διαφορετική ερμηνεία του τραγουδιού «Φωτιά με Φωτιά» του Πάνου Κιάμου, έκανε ο Θοδωρής Μαρ...
10:30 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για metοο: Εγώ δεν τα είπα όλα, είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν

Για το κίνημα #metoo και την καταγγελία που έκανε η ίδια, μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους....
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς