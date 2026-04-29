Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν κινητά και ναρκωτικά

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Κορυδαλλός ναρκωτικά

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, νωρίτερα σήμερα (29/04) το πρωί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων.

Στο πλαίσιο των ερευνών έγιναν έλεγχοι σε 6 κελιά και σε 11 εγκλείστους. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών κρατουμένων για κατοχή κινητών τηλεφώνων, ενώ ένας ακόμη συνελήφθη, καθώς βρέθηκε να κατέχει εκτός από κινητά τηλέφωνα και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 6 γραμμάρια κάνναβης σε δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες, εννέα κινητά τηλέφωνα, δέκα κάρτες SIM και μία κάρτα μνήμης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές.

