Χαλκιδική: «Τεράστιες οι ευθύνες του μηχανικού του λούνα παρκ, δεν σταματώ τον αγώνα» – Η αντίδραση του πατέρα του 19χρονου μετά την απόφαση για τις ποινές

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου, ο πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη βαριά καμπάνα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ωστόσο εξέφρασε την έντονη πικρία και την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι υπόλοιποι τρεις καταδικασθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο.

Ο κ. Καμπαϊλής διεμήνυσε σε αυστηρό τόνο πως η μάχη για τη μνήμη του γιου του δεν τελειώνει εδώ και υποσχέθηκε να παλέψει μέχρι την ολοκληρωτική δικαίωση και την πραγματική έκτιση όλων των ποινών.

«Έχω υποσχεθεί ότι θα εκτελεστούν όλες οι ποινές όσο και αν τους έχουν λυπηθεί», δηλώνει ο πατέρας του 19χρονου

«Τα ισόβια δεσμά ήταν μια δεδομένη κατάσταση για εμάς ευθύς εξαρχής. Το θέμα είναι ότι νομίζω πως το δικαστήριο έχει εξαντλήσει την επιείκεια με βάση το κομμάτι ουσιαστικά των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα και θα προσθέσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο ώστε να διατηρηθούν οι ποινές και να εκτελεστούν στον επόμενο βαθμό. Έχω υποσχεθεί ότι θα εκτελεστούν όλες οι ποινές όσο και αν τους έχουν λυπηθεί γιατί τελικά έχουν λυπηθεί τους κατηγορούμενους και όχι το παιδί που βρίσκεται στο χώμα» είπε χαρακτηριστικά.

«Όλη αυτή η ψυχολογική βία που έχουν ασκήσει οι συνήγοροι υπεράσπισης τόσους μήνες είχε ως αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι αυτοί οι οποίοι, είτε με συνεργεία είτε με δόλο, είτε με άγνοια, κατάφεραν να βρεθούν σήμερα έστω και με μεγάλες ποινές κάθειρξης εκτός φυλακής. Αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει να συνεχίσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου γιατί εδώ έχουμε μια πρώτη εκτίμηση, σεβόμενος πάντα την ελληνική δικαιοσύνη».

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«Τεράστια η ευθύνη του μηχανικού», τονίζει ο Γιώργος Καμπαϊλής

Ο τραγικός πατέρας κάνει λόγο για τεράστια ευθύνη του μηχανικού, τον οποίο χαρακτήρισε ως θεματοφύλακα, και δεν κρύβει την άποψή του, πως έπρεπε να του επιβληθεί αυστηρότερη ποινή, τονίζοντας πως δε θα σταματήσει ποτέ να αγωνίζεται για την απόλυτη δικαίωσή της ψυχής του παιδιού του.

Το χρονικό της τραγωδίας και η απόφαση του δικαστηρίου

Ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όταν επισκέφτηκε το μοιραίο λούνα παρκ μαζί με τη μητέρα και τα δύο αδέρφια του. Το ενδιαφέρον τους τράβηξε το παιχνίδι «crazy dance», το οποίο όμως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έσπασε. Ο νεαρός εκσφενδονίστηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο μικρότερος αδερφός του τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, με την εισαγγελέα να χαρακτηρίζει το παιχνίδι «σάπιο» και «ιδιοκατασκευή από άτομο που δεν είχε γνώσεις», καθώς ήταν εξαιρετικά παλιό, φθαρμένο και είχε υποστεί παράνομες τροποποιήσεις.

Σήμερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους, επιβάλλοντας τις εξής ποινές:

Ιδιοκτήτης του Λούνα Παρκ: Ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιάννη Καμπαϊλή και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του μικρότερου αδερφού του (οδηγείται στη φυλακή).

Σύζυγος του ιδιοκτήτη (συνδιαχειρίστρια): Πολυετής ποινή κάθειρξης (ελεύθερη με όρους μέχρι το εφετείο).

Χειριστής του παιχνιδιού: Πολυετής ποινή κάθειρξης (ελεύθερος με όρους μέχρι το εφετείο).

Μηχανικός (υπέγραψε τα πιστοποιητικά ελέγχου): Πολυετής ποινή κάθειρξης (ελεύθερος με όρους μέχρι το εφετείο).