Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ

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Ένοχοι είναι και οι 4 κατηγορούμενοι σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης.

Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η σύζυγός του, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στα συγκεκριμένα αδικήματα.

Ο 21χρονος χειριστής του μηχανήματος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, ενώ ο μηχανικός κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές.