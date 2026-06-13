Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024. Ο ιδιοκτήτης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ οι υπόλοιποι για απλή συνέργεια ή θανατηφόρα έκθεση. Αναμένονται οι αποφάσεις για τις ποινές.

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λούνα παρκ Χαλκιδική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχοι κρίθηκαν και οι 4 κατηγορούμενοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης τον Αύγουστο του 2024.
  • Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
  • Ένοχοι κρίθηκαν επίσης η σύζυγός του, ο χειριστής του μηχανήματος και ο μηχανικός για διάφορα αδικήματα, ενώ αναμένονται οι ποινές που θα επιβάλει το δικαστήριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένοχοι είναι και οι 4 κατηγορούμενοι σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης.

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Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η σύζυγός του, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στα συγκεκριμένα αδικήματα.

Ο 21χρονος χειριστής του μηχανήματος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, ενώ ο μηχανικός κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

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Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές.

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