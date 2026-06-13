Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου – Επιμένει ότι είναι αθώος ο 65χρονος Ιταλός

Βαθιά η οδύνη στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Λόγγο Αιγίου, ο φερόμενος ως δράστης πρώην σύντροφός της για μία ακόμη φορά, επιμένει πως είναι «αθώος».

Οι συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στον Άγιο Δημήτριο κουνούσαν το κεφάλι τους, μη μπορώντας να πιστέψουν την τραγική αυτή εξέλιξη.

Τι «όπλισε» το χέρι του δράστη και τι «τροφοδότησε» τέτοιο φονικό μένος…

«Πήραν τα μυστικά μαζί τους…», «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»… μερικές από τις φράσεις που ακούγονταν στα ανάμεσα στον βουβό θρήνο, δίπλα από τα φέρετρα μάνας και γιου…

Ο 65χρονος σύντροφος της άτυχης γυναίκας, αν και πέρασε λίγο μετά τις 10 το πρωί το «κατώφλι» της Ανακρίτριας στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, με σκοπό να απολογηθεί, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και ενοχή.

Η αστυνομική έρευνα, πάντως, έχει καταλήξει ότι στο σπίτι εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν βρισκόταν άλλο άτομο εκτός από τα δύο θύματα και τον φερόμενο ως δράστη.

Με δηλώσεις το Σάββατο (13/6) στο Μega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανάφερε μεταξύ άλλων πως τα εργαστηριακά αποτελέσματα ίσως κρίνουν την τελική έκβαση εξιχνίασης της υπόθεσης.