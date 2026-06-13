Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου – Επιμένει ότι είναι αθώος ο 65χρονος Ιταλός

Βαθιά οδύνη επικρατεί στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου στον Λόγγο Αιγίου, ενώ ο φερόμενος ως δράστης, ο 65χρονος πρώην σύντροφός της, επιμένει στην αθωότητά του κατά την απολογία του. Η αστυνομική έρευνα έχει καταλήξει ότι κανείς άλλος δεν βρισκόταν στο σπίτι το μοιραίο βράδυ, με τα εργαστηριακά αποτελέσματα να αναμένονται ως καθοριστικά για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

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ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ 54ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 26ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαθιά η οδύνη στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου στο Λόγγο Αιγίου. Ο 65χρονος πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας επιμένει πως είναι «αθώος».
  • Βουβός θρήνος επικρατεί μεταξύ των συγγενών, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη. «Πήραν τα μυστικά μαζί τους…», ακούγονταν δίπλα από τα φέρετρα μάνας και γιου.
  • Η αστυνομική έρευνα έχει καταλήξει ότι στο σπίτι δεν βρισκόταν άλλο άτομο εκτός από τα θύματα και τον φερόμενο ως δράστη. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα ίσως κρίνουν την τελική έκβαση της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Βαθιά η οδύνη στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Λόγγο Αιγίου, ο φερόμενος ως δράστης πρώην σύντροφός της για μία ακόμη φορά, επιμένει πως είναι «αθώος».

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Οι συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στον Άγιο Δημήτριο κουνούσαν το κεφάλι τους, μη μπορώντας να πιστέψουν την τραγική αυτή εξέλιξη.

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ 54ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 26ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ 54ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 26ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ 54ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 26ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

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Τι «όπλισε» το χέρι του δράστη και τι «τροφοδότησε» τέτοιο φονικό μένος…

«Πήραν τα μυστικά μαζί τους…», «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»… μερικές από τις φράσεις που ακούγονταν στα ανάμεσα στον βουβό θρήνο, δίπλα από τα φέρετρα μάνας και γιου…

Ο 65χρονος σύντροφος της άτυχης γυναίκας, αν και πέρασε λίγο μετά τις 10 το πρωί το «κατώφλι» της Ανακρίτριας στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, με σκοπό να απολογηθεί, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και ενοχή.

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Η αστυνομική έρευνα, πάντως, έχει καταλήξει ότι στο σπίτι εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν βρισκόταν άλλο άτομο εκτός από τα δύο θύματα και τον φερόμενο ως δράστη.

Με δηλώσεις το Σάββατο (13/6) στο Μega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανάφερε μεταξύ άλλων πως τα εργαστηριακά αποτελέσματα ίσως κρίνουν την τελική έκβαση εξιχνίασης της υπόθεσης.

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