Βασιλιάς Κάρολος: Η επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του – Εντυπωσίασε η Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδειχνε χαρακτηριστικά εντυπωσιακή καθώς συμμετείχε στην επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο σήμερα.

Η 44χρονη Κέιτ επέλεξε ένα ανοιχτό μπλε και λευκό σύνολο, σε συνδυασμό με ένα ασορτί καπέλο, καθώς βρέθηκε μαζί με τα παιδιά της, τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 8χρονο πρίγκιπα Λούις στο ετήσιο Trooping the Colour.

Φωτογραφημένη κατά την άφιξή της για τους εορτασμούς δίπλα στον κομψό πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος ήταν ντυμένος με τη στρατιωτική του στολή, η πριγκίπισσα ολοκλήρωσε την λαμπερή εμφάνισή της με ένα ζευγάρι λαμπερά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια και λουλούδια.

Η Βασιλική Οικογένεια παρευρέθηκε μαζί με χιλιάδες θεατές στο Γουάιτχολ για την ετήσια εκδήλωση που συγκέντρωσε μερικά από τα πιο έγκριτα συντάγματα του στρατού για να τιμήσει την σημαντική αυτή ημέρα.

Η περίσταση ήταν κάποτε μια εκδήλωση που στο μπαλκόνι στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ συγκεντρώνονταν τουλάχιστον 44 μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς σε αυτό συμμετείχαν και πιο μακρινοί συγγενείς. Αλλά τα τελευταία χρόνια, μόνο εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας – και τα παιδιά των Ουαλών – έχουν παρευρεθεί στην εκδήλωση.

Ο εθνικός εορτασμός είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του βασιλικού ημερολογίου και αργότερα θα περιλαμβάνει τη βασιλική οικογένεια συγκεντρωμένη στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ για την παραδοσιακή πτήση των αεροσκαφών της RAF.

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