Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Έφτασε ώρα της ετυμηγορίας για τους 4 κατηγορούμενους

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής, ήρθε η ώρα για το δικαστήριο να καταλήξει στην απόφασή του.

Ήταν 19 Αυγούστου του 2024 όταν ο 19χρονος ενώ διασκέδαζε με τον αδελφό του, σε λούνα πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ένιωσε τη ζωή να χάνεται σε μία στιγμή. Σε μια δραματική στιγμή όταν το παιχνίδι έσπασε.

Μετά από μία πολύμηνη διαδικασία στη δικαιοσύνη και με δεκάδες καταγγελίες που αφορούσαν σε τραγικές ελλείψεις, εγκληματικές αβλεψίες κτλ., να βλέπουν από τότε το φως της δημοσιότητας, έφτασε η ώρα απόδοσης δικαιοσύνης.

«Καταπέλτης» η εισαγγελέας

Στο εδώλιο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» και ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού. Και οι τέσσερις, για τους οποίους η εισαγγελέας έχει ζητήσει την ενοχή τους, βαρύνονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο από κοινού (για τον 19χρονο), απόπειρα για τον αδελφό του ή απλή συνέργεια στην πράξη.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή:

Του ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

Της συζύγου και του μηχανικού για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

Του χειριστή για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο

Με βάση το σκεπτικό της εισαγγελέως, το «Crazy Dance» βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Επεσήμανε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, και ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Σε ότι αφορά στον 60χρονο ιδιοκτήτη (ο μόνος που είναι προσωρινά κρατούμενος), η εισαγγελέας ισχυρίστηκε πως: «Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» και τόνισε επίσης πως: «Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί».

Της απόφασης η οποία αναμένεται λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 13/06 θα ακολουθήσει η συζήτηση επί τυχόν ελαφρυντικών, πριν από την τελική ετυμηγορία.