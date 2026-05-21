Βασιλιάς Κάρολος: Η αντίδραση όταν τον κουτσούλησε γλάρος και η προφητική ατάκα – «Τουλάχιστον δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου»

Μια αναπάντεχη και άκρως χιουμοριστική στιγμή σημάδεψε τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στη Βόρεια Ιρλανδία.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σε παραθαλάσσια κωμόπολη, ο 77χρονος Βρετανός μονάρχης ήρθε αντιμέτωπος με ένα… «δώρο» από τον ουρανό.

Ένας γλάρος αποφάσισε να αφήσει το δικό του… «αποτύπωμα» στην βασιλική επίσκεψη, στοχοποιώντας από ψηλά το κοστούμι του.

There was an unfortunate incident with a seagull in Newcastle, Co Down, this morning but King Charles shrugged it off, joking with the crowds ‘at least it didn’t land on my head!’

Huge numbers turned out to see HM as he visited a community cinema and food bank.



Αντί όμως να δυσαρεστηθεί ή να διακόψει το πρόγραμμά του, ο Κάρολος αντιμετώπισε το περιστατικό με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την παροιμιώδη ψυχραιμία του, κερδίζοντας ακόμη περισσότερο τη συμπάθεια των παρευρισκόμενων, αναφέρει η Daily Mail.

«Τουλάχιστον δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου!»

Το απρόοπτο συνέβη καθώς ο βασιλιάς Κάρολος αποχωρούσε από μια κοινωνική δομή στο γραφικό Νιούκαστλ της κομητείας Ντάουν, όπου είχε μεταβεί για να στηρίξει σημαντικά τοπικά προγράμματα.

Εκεί, ένας γλάρος άφησε μια ευδιάκριτη λευκή κουτσουλιά στο πίσω μέρος του σακακιού του.

Όταν ένα μέλος του κοινού τού επεσήμανε το περιστατικό, ο Κάρολος απλώς αστειεύτηκε.

«Τουλάχιστον δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου!», είπε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με την Αϊρίν Μάρτινγκ, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και συνάντησε τον απόλυτα ψύχραιμο μονάρχη λίγο αργότερα, «Το να σε πετύχει γλάρος θεωρείται καλή τύχη. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ήρθε στη Βόρεια Ιρλανδία για να μας δει και είναι πραγματικά υπέροχο που τον βλέπουμε στο Νιούκαστλ».

Ένας βοηθός του του έδειξε διακριτικά τον λεκέ και του πρόσφερε το πανωφόρι του για να το φορέσει, όμως η Αυτού Μεγαλειότητα απέρριψε την προσφορά χαμογελώντας.

Επιμένοντας να μην χαλάσει το πρόγραμμα, «βούτηξε» μέσα στο πλήθος που τον περίμενε για μια αυθόρμητη συνομιλία, καθώς οι κάτοικοι περίμεναν για πολλή ώρα, περιγράφει η βρετανική εφημερίδα.

Η χωριστή περιοδεία και η προφητική ατάκα

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ακολούθησαν χωριστούς δρόμους κατά τη δεύτερη ημέρα της τριήμερης επίσκεψής τους στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Βασίλισσα δεν έγινε μάρτυρας του περιστατικού με τον γλάρο, καθώς πραγματοποιούσε ξεχωριστή επίσκεψη στο Ρόγιαλ Χίλσμπορο, όπου μάλιστα δοκίμασε τις ικανότητές της στο να σερβίρει μια μπίρα σε μια παμπ, σημειώνει το Associated Press.



Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Βασιλιάς φάνηκε να σχολιάζει τη μοίρα του νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια τράπεζα τροφίμων, σήκωσε ένα ρολό χαρτιού υγείας και είπε χαρακτηριστικά: «Πολύ σημαντικό».