Βασιλιάς Κάρολος: Η αντίδραση όταν τον κουτσούλησε γλάρος και η προφητική ατάκα – «Τουλάχιστον δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Βασιλιάς Κάρολος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια αναπάντεχη και άκρως χιουμοριστική στιγμή σημάδεψε τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στη Βόρεια Ιρλανδία.

Επική γκάφα ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία – Ανακοίνωσε ότι… ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε και έπαιξε το «God Save the King»

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σε παραθαλάσσια κωμόπολη, ο 77χρονος Βρετανός μονάρχης ήρθε αντιμέτωπος με ένα… «δώρο» από τον ουρανό.

Ένας γλάρος αποφάσισε να αφήσει το δικό του… «αποτύπωμα» στην βασιλική επίσκεψη, στοχοποιώντας από ψηλά το κοστούμι του.


Αντί όμως να δυσαρεστηθεί ή να διακόψει το πρόγραμμά του, ο Κάρολος αντιμετώπισε το περιστατικό με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την παροιμιώδη ψυχραιμία του, κερδίζοντας ακόμη περισσότερο τη συμπάθεια των παρευρισκόμενων, αναφέρει η Daily Mail.

«Τουλάχιστον δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου!»

Το απρόοπτο συνέβη καθώς ο βασιλιάς Κάρολος αποχωρούσε από μια κοινωνική δομή στο γραφικό Νιούκαστλ της κομητείας Ντάουν, όπου είχε μεταβεί για να στηρίξει σημαντικά τοπικά προγράμματα.

Εκεί, ένας γλάρος άφησε μια ευδιάκριτη λευκή κουτσουλιά στο πίσω μέρος του σακακιού του.

Όταν ένα μέλος του κοινού τού επεσήμανε το περιστατικό, ο Κάρολος απλώς αστειεύτηκε.

«Τουλάχιστον δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου!», είπε χαρακτηριστικά.


Σύμφωνα με την Αϊρίν Μάρτινγκ, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και συνάντησε τον απόλυτα ψύχραιμο μονάρχη λίγο αργότερα, «Το να σε πετύχει γλάρος θεωρείται καλή τύχη. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ήρθε στη Βόρεια Ιρλανδία για να μας δει και είναι πραγματικά υπέροχο που τον βλέπουμε στο Νιούκαστλ».

Ένας βοηθός του του έδειξε διακριτικά τον λεκέ και του πρόσφερε το πανωφόρι του για να το φορέσει, όμως η Αυτού Μεγαλειότητα απέρριψε την προσφορά χαμογελώντας.

Επιμένοντας να μην χαλάσει το πρόγραμμα, «βούτηξε» μέσα στο πλήθος που τον περίμενε για μια αυθόρμητη συνομιλία, καθώς οι κάτοικοι περίμεναν για πολλή ώρα, περιγράφει η βρετανική εφημερίδα.

Φωτογραφία: AP

Η χωριστή περιοδεία και η προφητική ατάκα

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ακολούθησαν χωριστούς δρόμους κατά τη δεύτερη ημέρα της τριήμερης επίσκεψής τους στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Βασίλισσα δεν έγινε μάρτυρας του περιστατικού με τον γλάρο, καθώς πραγματοποιούσε ξεχωριστή επίσκεψη στο Ρόγιαλ Χίλσμπορο, όπου μάλιστα δοκίμασε τις ικανότητές της στο να σερβίρει μια μπίρα σε μια παμπ, σημειώνει το Associated Press.


Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Βασιλιάς φάνηκε να σχολιάζει τη μοίρα του νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια τράπεζα τροφίμων, σήκωσε ένα ρολό χαρτιού υγείας και είπε χαρακτηριστικά: «Πολύ σημαντικό».

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βανέσα Δεληχρήστου : Οι ιδιωτικές κλινικές βρίσκονται σε οριακό σημείο

ΙΣΑ: Παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού για ανθρωπιστική αποστολή στη Μαδαγασκάρη

Ελβετικό φράγκο: Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι δανειολήπτες στις 27 Μαΐου – Tι ζητούν

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στο Ορμούζ – Τι είπε για χρέος, πληθωρισμό και γεωπολιτικές ανατροπές

Το Wear OS 7 φέρνει παρακολούθηση παραγγελιών και σκορ αγώνων στον καρπό σας και καλύτερη μπαταρία

Παραβίαση πηγαίου κώδικα στο GitHub: Η ομάδα TeamPCP ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση σε εσωτερικά αποθετήρια
περισσότερα
12:07 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του βιομηχανία ταχύτερα από το αναμενόμενο – Η έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως λειτουργεί ως σανίδα σωτηρίας για την πολε...
11:36 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ιράν: Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν – Διπλωματικός μαραθώνιος για την εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Το Πακιστάν εντείνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, επιχειρών...
08:22 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ιράν: «Σφραγίζει» τα Στενά του Ορμούζ – Καθεστώς de facto ελέγχου, διπλωματικές συμφωνίες και «τέλη ασφαλείας»

Η γεωπολιτική αρχιτεκτονική των παγκόσμιων ενεργειακών ροών ανατρέπεται βίαια, καθώς το Ιράν έ...
08:00 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

CNN: Γιατί η δίωξη του Ραούλ Κάστρο μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας – Προετοιμασίες για στρατιωτική σύγκρουση

Η πρόσφατη απαγγελία ομοσπονδιακών κατηγοριών εναντίον του Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη πολι...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν