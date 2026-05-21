Αυστραλία: Καταδίκη της «ταπεινωτικής» μεταχείρισης από το Ισραήλ των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ καταδίκασε την Πέμπτη την «ταπεινωτική» μεταχείριση από το Ισραήλ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το στόλο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, μετά τη δημοσίευση βίντεο που έδειχναν διαδηλωτές δεμένους και γονατισμένους.

«Οι εικόνες που είδαμε να δημοσιεύονται από τον ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ -τον οποίο η Αυστραλία έχει υποβάλει σε κυρώσεις- είναι σοκαριστικές και απαράδεκτες», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωσή της.

«Καταδικάζουμε τις πράξεις του και τις εξευτελιστικές πράξεις των ισραηλινών αρχών απέναντι στους κρατούμενους.»