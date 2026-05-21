Αυστραλία: Καταδίκη της «ταπεινωτικής» μεταχείρισης από το Ισραήλ των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Flotilla
Εικόνα από βάρκες που ανήκουν στον στολίσκο ενώ σαλπάρουν από την Τουρκία με κατεύθυνση τη Γάζα. (AP Photo/Murat Kocabas)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ καταδίκασε την Πέμπτη την «ταπεινωτική» μεταχείριση από το Ισραήλ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το στόλο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, μετά τη δημοσίευση βίντεο που έδειχναν διαδηλωτές δεμένους και γονατισμένους.

Ισραήλ: Παγκόσμια κατακραυγή για το βίντεο-σοκ του Μπεν-Γκβιρ – Κυβερνητικός «εμφύλιος» με τον εξευτελισμό των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

«Οι εικόνες που είδαμε να δημοσιεύονται από τον ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ -τον οποίο η Αυστραλία έχει υποβάλει σε κυρώσεις- είναι σοκαριστικές και απαράδεκτες», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωσή της.

«Καταδικάζουμε τις πράξεις του και τις εξευτελιστικές πράξεις των ισραηλινών αρχών απέναντι στους κρατούμενους.»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να βρείτε το σωστό κλειδί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα;

Η τροφή – «δώρο των βουνών» που δεν έχει γλουτένη και ανακουφίζει το στομάχι

Ιδιωτική ετικέτα: Ποιες είναι οι 2 κατηγορίες προϊόντων που κυριαρχούν στις πωλήσεις την τελευταία πενταετία

Πιερρακάκης: «Πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις – Είναι μία από τις προτεραιότητές μας»

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:58 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Ανώτερος αξιωματούχος προειδοποιεί το Ιράν με πρωτοφανή «τιμωρία» αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προ...
04:32 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Οι ΗΠΑ αίρουν τις σκληρές κυρώσεις σε βάρος της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε την Τετάρτη (20/05) στην άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει στη...
03:31 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Βίντεο: Οδηγός Tesla κοιμάται βαθιά ενώ το όχημα κινείται σε αυτοκινητόδρομο – Αυξάνονται τα περιστατικά στις ΗΠΑ

Ένας οδηγός Tesla Cybertruck καταγράφηκε σε βίντεο να κοιμάται, όπως όλα δείχνουν, πίσω από το...
02:35 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Axios: Τεταμένη η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου μετά τη νέα πρόταση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν