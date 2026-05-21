Η Κύπρος καταδικάζει το Μπεν-Γκβίρ για την κακοποίηση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας – «Εντελώς απαράδεκτες οι ενέργειες»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδίκασε ως «εντελώς απαράδεκτες» τις ενέργειες του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ εναντίον των συμμετεχόντων ακτιβιστών στον στολίσκο Sumud για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «X», το Υπουργείο τονίζει ότι «μια τέτοια καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή».
«Οι πράξεις του Υπουργού Μπεν Γκβιρ εναντίον των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι εντελώς απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τους δημοκρατικούς κανόνες και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.
Αναφέρει δε ότι «ενώ σημειώνονται οι δηλώσεις μελών της ισραηλινής κυβέρνησης, που αποστασιοποιούνται από μια τέτοια ασεβή συμπεριφορά, θα πρέπει να ληφθούν αμέσως διορθωτικά μέτρα».
The acts displayed by Minister Ben Gvir towards flotilla participants are utterly unacceptable and inconsistent with democratic norms and fundamental values of human dignity.
While the statements issued by Israeli government members distancing themselves from such disrespectful…
— Cyprus MFA (@CyprusMFA) May 20, 2026
«Τέτοια καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία», καταλήγει.