Η Κύπρος καταδικάζει το Μπεν-Γκβίρ για την κακοποίηση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας – «Εντελώς απαράδεκτες οι ενέργειες»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδίκασε ως «εντελώς απαράδεκτες» τις ενέργειες του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ εναντίον των συμμετεχόντων ακτιβιστών στον στολίσκο Sumud για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «X», το Υπουργείο τονίζει ότι «μια τέτοια καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή».

«Οι πράξεις του Υπουργού Μπεν Γκβιρ εναντίον των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι εντελώς απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τους δημοκρατικούς κανόνες και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναφέρει δε ότι «ενώ σημειώνονται οι δηλώσεις μελών της ισραηλινής κυβέρνησης, που αποστασιοποιούνται από μια τέτοια ασεβή συμπεριφορά, θα πρέπει να ληφθούν αμέσως διορθωτικά μέτρα».

«Τέτοια καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία», καταλήγει.