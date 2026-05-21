Η Κύπρος καταδικάζει το Μπεν-Γκβίρ για την κακοποίηση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας – «Εντελώς απαράδεκτες οι ενέργειες»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

gsf
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδίκασε ως «εντελώς απαράδεκτες» τις ενέργειες του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ εναντίον των συμμετεχόντων ακτιβιστών στον στολίσκο Sumud για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ισραήλ: Παγκόσμια κατακραυγή για το βίντεο-σοκ του Μπεν-Γκβιρ – Κυβερνητικός «εμφύλιος» με τον εξευτελισμό των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «X», το Υπουργείο τονίζει ότι «μια τέτοια καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή».

«Οι πράξεις του Υπουργού Μπεν Γκβιρ εναντίον των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι εντελώς απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τους δημοκρατικούς κανόνες και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναφέρει δε ότι «ενώ σημειώνονται οι δηλώσεις μελών της ισραηλινής κυβέρνησης, που αποστασιοποιούνται από μια τέτοια ασεβή συμπεριφορά, θα πρέπει να ληφθούν αμέσως διορθωτικά μέτρα».

«Τέτοια καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία», καταλήγει.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πιερρακάκης: «Πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις – Είναι μία από τις προτεραιότητές μας»

Εκτινάχθηκε το κόστος δανεισμού των κρατών – Τι σηματοδοτεί και γιατί μας αφορά

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:35 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Axios: Τεταμένη η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου μετά τη νέα πρόταση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν...
01:51 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

ΟΗΕ: Ένας άμαχος σκοτωνόταν κάθε 14 λεπτά το 2025 σε ένοπλες συγκρούσεις

Η Έντεμ Γουοσόρνου, διευθύντρια του Τμήματος Ανταπόκρισης σε Κρίσεις του OCHA, του γραφείου Συ...
00:51 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

H Κάγια Κάλας θεωρεί «ανάρμοστη» τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του «Global Sumud» – «Απαράδεκτο» το βίντεο για τον Ισπανό πρωθυπουργό

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε σήμερα τον ακροδεξιό υπουργό Εθνι...
00:09 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δε βλέπει «κλιμάκωση» στην Κούβα, ενώ χαρακτηρίζει «σημαντική» τη δίωξη του Ραούλ Κάστρο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν