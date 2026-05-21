Μαρτυρίες για την τραγωδία στη Ρόδο: Πέρασε με κόκκινο ο 44χρονος – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νέες μαρτυρίες έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες για το θανατηφόρο τροχαίο στην Αφάντου στη Ρόδο. Πρόκειται για Γερμανούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η BMW του 44χρονου πέρασε ενώ το φανάρι ήταν κόκκινο.

Το ζευγάρι κατέθεσε στις αρχές ότι ήταν μπροστά στην τραγωδία στην άσφαλτο και είδαν τον οδηγό να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, να περνάει με κόκκινο φανάρι, βαθύ κόκκινο, 3-4 δευτερολέπτων και να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ΙΧ των θυμάτων.

Ο 44χρονος οδηγός πάντως μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όμως περιοριστικούς όρους, μία απόφαση που σύμφωνα με την οικογένεια των θυμάτων, προκάλεσε την αντίδρασή τους, καθώς θεωρούν ότι ο οδηγός της BMW θα έπρεπε να οδηγηθεί στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 44χρονος οδηγός

Η σύντροφος του 44χρονου έχει καταθέσει ότι πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους με πράσινο και πετάχτηκε μπροστά τους το όχημα με τα δύο θύματα. Όπως είπε η ίδια, ο σύντροφός της προσπάθησε να αποφύγει το όχημα όμως δεν τα κατάφερε.

«Ήμουν στο αυτοκίνητο. Φορούσα ζώνη ασφαλείας. Δεν μπορώ να υπολογίσω την ταχύτητά μας. Και ενώ, λοιπόν, φτάνοντας στο σούπερ μάρκετ της περιοχής και ενώ ο σηματοδότης ήταν πράσινος, συνεχίσαμε ευθεία. Τη στιγμή εκείνη στο άλλο ρεύμα, ένα ΙΧ που κινούνταν επί της εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, πραγματοποίησε αναστροφή στο σημείο. Έκλεισε κάθετα και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του ρεύματος που κινούμασταν χωρίς να αφήσει περιθώρια στον φίλο μου και οδηγό να κάνει κάποιον ελιγμό αριστερά δεξιά με αποτέλεσμα να συγκρουστούμε. Δυστυχώς πληροφορήθηκα ότι οι δύο επιβαίνουσες στο όχημα με το οποίο συγκρουστήκαμε απεβίωσαν. Λυπάμαι πολύ», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Από την πλευρά του, ο 44χρονος οδηγός της BMW υποστήριξε ότι δεν φταίει και έριξε την ευθύνη στην οδηγό του άλλου οχήματος, ενώ τόνισε ότι το γεγονός ότι ο κόκκινος σηματοδότης δεν λειτουργούσε, έκανε την οδηγό να συγχιστεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το πρόβλημα στην κυκλοφορία.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες, καθώς δεν φταίω για το τροχαίο δυστύχημα. Στο αυτοκίνητο ήμουν εγώ ο οδηγός, δίπλα συνοδηγός ήταν μία φίλη μου και ακριβώς πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού καθόταν ο ανήλικος γιος μου.

Κινούμουν νόμιμα στο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο και το φανάρι ήταν πράσινο. Από το αντίθετο ρεύμα το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν οι δύο νεκρές γυναίκες, επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή ή αριστερή στροφή. Μπήκε δηλαδή κάθετα στην πορεία μου. Επιχείρησα να κάνω έναν ελιγμό για να το αποφύγω και πάτησα φρένο, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η αποφυγή της σύγκρουσης.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο γυναικών και είμαι συντετριμμένος γι’ αυτό.

Κρίσιμος παράγοντας θεωρώ πως ήταν η τεχνική δυσλειτουργία του φαναριού στο ρεύμα των δύο φαναριών. Ο αριστερότροφος σηματοδότης δεν εμφάνιζε την κόκκινη ένδειξη, ενώ λειτουργούσαν οι υπόλοιπες ενδείξεις.

Η έλλειψη κόκκινου θεωρώ ότι δημιούργησε σύγχυση στις παθούσες και αλλοίωσε τις συνθήκες κυκλοφορίας. Έτσι, η οδηγός ξεκίνησε να κάνει τον επικίνδυνο ελιγμό, βγαίνοντας στο δικό μου ρεύμα κυκλοφορίας.

Το αποδεικτικό υλικό σε βάρος μου είναι ανεπαρκές και αμφισβητήσιμο, καθώς οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων που ήταν πεζοί είναι αντιφατικές γιατί εκεί που βρισκόμουν δεν θα μπορούσαν να έχουν ορατότητα στα φανάρια.»

Τι αναφέρει η έκθεση της τροχαίας

Σύμφωνα με το Mega, sτην έκθεση της τροχαίας αναφέρεται για το φανάρι που έβλεπαν οι δυο γυναίκες στη διασταύρωση ότι δεν λειτουργούσε σωστά. Δεν άναβε το κόκκινο, όπως περιγράφεται, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί αν η βλάβη προκλήθηκε μετά το δυστύχημα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 44χρονος έχασε τον έλεγχο της BMW λίγο πριν τη σφοδρή σύγκρουση. Το σημείο που το όχημά του ακινητοποιήθηκε δείχνει πως η ταχύτητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, σύμφωνα με την έκθεση της τροχαίας.

«Σε ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή», αναφέρει η έκθεση της τροχαίας.

Ειδικοί εκτιμούν πως η BMW είχε αναπτύξει ταχύτητα πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Γίνεται λόγος για 140 χλμ./ώρα, με τη μέγιστη επιτρεπόμενη στο σημείο να είναι μόλις 60.

Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται την ώρα που η Ρόδος παραμένει ανάστατη από τις σκληρές εικόνες στο σημείο της τραγωδίας και τις σπαρακτικές σκηνές στις κηδείες των δύο θυμάτων.