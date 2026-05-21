Αγρίνιο: Αναζητείται 30χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε έναν άνδρα

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Αγρινίου, καθώς ένας άνδρας τραυματίστηκε στο μπράτσο και στην κοιλιά, με τον φερόμενο ως δράστη να αναζητείται από τις αρχές.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 20/5 τα ξημερώματα, με τον φερόμενο ως δράστη ηλικίας 30 ετών να κατηγορείται πως τραυμάτισε έναν συνομήλικο του με μαχαιριές στο μπράτσο και στην κοιλιά.

Σε βάρος του 30χρονου άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται και προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί.

