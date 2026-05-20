Ισραήλ: Παγκόσμια κατακραυγή για το βίντεο-σοκ του Μπεν-Γκβιρ – Κυβερνητικός «εμφύλιος» με τον εξευτελισμό των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Πηγή: Χ
Μια πρωτοφανής διπλωματική θύελλα σαρώνει το Ισραήλ, καθώς η δημοσιοποίηση ενός βίντεο από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζεται να χλευάζει και να κακομεταχειρίζεται ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

Χώρες όπως η Ελλάδα, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ισπανία αντέδρασαν σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, καθώς πολίτες τους βρίσκονταν ανάμεσα στους συλληφθέντες του διεθνούς στολίσκου «Global Sumud», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δημοσιοποίηση του υλικού, ανάγκασε πολλές χώρες να καλέσουν εσπευσμένα τους Ισραηλινούς πρέσβεις για εξηγήσεις, την ώρα που ο ίδιος ο Μπεν-Γκβιρ επιμένει προκλητικά στις θέσεις του.

«Αποτρόπαια συμπεριφορά»

Ακόμη και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ πήραν σαφείς αποστάσεις.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι -εκ των σταθερότερων υποστηρικτών της χώρας- χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ «αποτρόπαια», τονίζοντας ότι «πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του».

Εικόνες-σοκ στο λιμάνι του Ασντόντ

Το επίμαχο βίντεο καταγράφει τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ να περπατά ανάμεσα σε κάποιους από τους περίπου 430 κρατούμενους ακτιβιστές, μετά τη μεταφορά τους με πλοία του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού.

Οι ακτιβιστές εμφανίζονται με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, γονατισμένοι και με τα κεφάλια τους να ακουμπούν στο πάτωμα, μέσα σε έναν πρόχειρο χώρο κράτησης στο λιμάνι του Ασντόντ, καθώς και στο κατάστρωμα ενός πλοίου.

Ανεμίζοντας μια μεγάλη ισραηλινή σημαία, ο Μπεν-Γκβιρ, ειρωνευόμενος και χλευάζοντας, απευθύνεται στους κρατούμενους ακτιβιστές λέγοντας: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ».

Μάλιστα, φωνάζει τη φράση «Ο λαός του Ισραήλ ζει» κατάμουτρα σε έναν δεμένο άνδρα.

Στο ίδιο βίντεο, ένας χειροδεμένος ακτιβισής που αρχίζει να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» καθώς ο Ισραηλινός υπουργός περνά από μπροστά του, απωθείται βίαια και ρίχνεται αμέσως στο έδαφος από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ευρωπαϊκή Ένωση: «Δεν είναι κατάδικοι εγκληματίες»

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, Χάντζα Λαμπίμπ, ένωσε και τη δική της φωνή με το διογκούμενο κύμα επικρίσεων.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Βελγίδα αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «κανένας δεν θα έπρεπε να τιμωρείται επειδή υπερασπίζεται την ανθρωπότητα», ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντικρίσει την αλήθεια των εικόνων.

«Δείτε αυτό το βίντεο. Αυτοί δεν είναι καταδικασμένοι εγκληματίες. Είναι ακτιβιστές που προσπαθούν να φέρουν ψωμί στους πεινασμένους».

Καταιγίδα αντιδράσεων από την Ευρώπη έως την Ασία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ξεκαθάρισε ότι οι εικόνες είναι «απαράδεκτες», απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όλων των Ιταλών πολιτών, καθώς και μια επίσημη συγγνώμη για την κακομεταχείριση και την επίδειξη «απόλυτης περιφρόνησης» προς την ιταλική κυβέρνηση.


Από την πλευρά του, ο Ισπανός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τη μεταχείριση «τερατώδη, επαίσχυντη και απάνθρωπη».


Η Βρετανίδα ομόλογός του, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε «ειλικρινά συγκλονισμένη» από το βίντεο, το οποίο, όπως είπε, «παραβιάζει τα πιο βασικά πρότυπα σεβασμού και αξιοπρέπειας στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι».


Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιανγκ, καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς τις «παντελώς εκτός ορίων», ενώ αμφισβήτησε ανοιχτά τη νομική βάση των συλλήψεων, οι οποίες έγιναν εκτός των ισραηλινών χωρικών υδάτων.

Στην άμεση σύγκληση του Ισραηλινού πρέσβη προχώρησε η Ολλανδία, με τον υπουργό Εξωτερικών, Τομ Μπέρεντσεν να χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη μεταχείριση των κρατουμένων.

Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως τέτοιες ενέργειες είναι «εντελώς απαράδεκτες».


Από την πλευρά του Βελγίου, ο ΥΠΕΞ Μαξίμ Πρεβό, περιέγραψε τις εικόνες ως «βαθύτατα ανησυχητικές» και επιβεβαίωσε πως μεταξύ των κρατουμένων βρίσκονται και Βέλγοι πολίτες, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του Ισραήλ συνολικά «απαράδεκτες».

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας (εκτελούσα χρέη ΥΠΕΞ), Έλεν ΜακΈντι, δήλωσε «αποτροπιασμένη» από το οπτικό υλικό, απαιτώντας παράλληλα την «άμεση απελευθέρωση» των κρατουμένων.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε την απόφασή του να καλέσει τον πρέσβη του Ισραήλ σε εξηγήσεις, ξεκαθαρίζοντας πως η ασφάλεια των Γάλλων υπηκόων που επέβαιναν στα σκάφη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το Παρίσι.

Αναχαίτιση εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης

Στον στολίσκο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 ακτιβιστές από 40 χώρες, επιβαίνοντας σε 50 σκάφη.

Είχαν αναχωρήσει από την Τουρκία μεταφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, σε μια προσπάθεια να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Επτά μήνες μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα, η πείνα παραμένει εκτεταμένη, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι ζουν σε σκηνές ή υπερπλήρη καταλύματα χωρίς βασική υγιεινή και πρόσβαση σε καθαρό νερό, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τον στολίσκο σε διεθνή ύδατα την Τρίτη, μεταφέροντας όλους τους επιβαίνοντες σε ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: Global Sumud

Πυρά σε διεθνή ύδατα και αμερικανικές κυρώσεις

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν ρεσάλτο την Τρίτη στο τελευταίο από τα σκάφη του στολίσκου.

Οι επιχειρήσεις αναχαίτισης ξεκίνησαν σε απόσταση περίπου 167 μιλίων από τις ακτές της Γάζας, δηλαδή βαθιά μέσα σε διεθνή ύδατα.


Οι διοργανωτές της αποστολής —που στόχο είχε να αναδείξει τις συνθήκες διαβίωσης των περίπου 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Γάζα— κατήγγειλαν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πέντε σκαφών, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ διέψευσε τη χρήση πραγματικών πυρών, ισχυριζόμενο ότι επιστρατεύτηκαν «μη φονικά μέσα» ως προειδοποίηση, χωρίς να στοχοποιηθούν ή να τραυματιστούν διαδηλωτές.

Το Τελ Αβίβ χαρακτήρισε τον στολίσκο ως «νηοπομπή δημοσίεων σχέσεων της Χαμάς», χωρίς πραγματική πρόθεση παράδοσης βοήθειας, σημειώνοντας ότι τα σκάφη μετέφεραν απλώς μια συμβολική ποσότητα εφοδίων.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την ισραηλινή γραμμή.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις εναντίον αρκετών Ευρωπαίων ακτιβιστών που επέβαιναν στα πλοία, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να τους χαρακτηρίζει ανοιχτά «φιλοτρομοκράτες».

Εσωτερικός «εμφύλιος» στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Η διεθνής κατακραυγή ανάγκασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «αδειάσει» δημόσια τον υπουργό του, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του υλικού.

«Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ διαχειρίστηκε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή για την απέλαση της ομάδας «το συντομότερο δυνατό».


Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, ο οποίος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Μπεν-Γκβιρ μέσω ανάρτησής του στο X.

«Προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και όχι για πρώτη φορά. Δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ», τόνισε.

«Υπόκλιση στους τρομοκράτες» – Αμετανόητος ο Μπεν-Γκβιρ

Αντί να υποχωρήσει, ο Μπεν-Γκβιρ επέλεξε να μεταφέρει την ένταση στο ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ).

Απαντώντας στις επικρίσεις του Γκιντεόν Σάαρ, ο ακροδεξιός υπουργός τον κατηγόρησε ότι «υποκλίνεται στους τρομοκράτες», ενώ συμπλήρωσε με νόημα ότι οποιαδήποτε συγγνώμη του Ισραήλ προς τους ακτιβιστές θα έστελνε ένα μήνυμα «αδυναμίας», «υποταγής» και «παράδοσης».

Μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Μπεν-Γκβιρ κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

Η κουλτούρα της ατιμωρησίας

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ήδη τεκμηριώσει εκτεταμένα και συστηματικά φαινόμενα βασανιστηρίων και κακοποίησης Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Σάρι Μπάσι, διευθύντρια της οργάνωσης «Δημόσια Επιτροπή Κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ», τόνισε ότι το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ, το οποίο γιορτάζει δημόσια τον διασυρμό πολιτών που ανήκουν μάλιστα σε συμμαχικές χώρες, αντανακλά μια βαθύτερη κουλτούρα ατιμωρησίας.

«Για μένα, αυτό είναι απλώς μια ένδειξη του πόσο σοβαρά έχουν πληγεί τα δικαιώματα και η ευημερία των κρατουμένων υπό την ηγεσία [του Μπεν-Γκβιρ]», δήλωσε.

«Ένας δεσμοφύλακας που βλέπει το αφεντικό του αφεντικού του να εκφράζει υπερηφάνεια για την κακομεταχείριση ξένων κρατουμένων, δεν θα έχει κανέναν ενδοιασμό να κακοποιήσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και δεν θα φοβάται καν μήπως πιαστεί. Ο Μπεν-Γκβιρ λέει ότι αυτή η συμπεριφορά είναι ευπρόσδεκτη και ενθαρρύνεται στο υψηλότερο επίπεδο».

Από την πλευρά της, η νομική οργάνωση Adalah (Νομικό Κέντρο για τα Δικαιώματα της Αραβικής Μειονότητας στο Ισραήλ), η οποία εκπροσωπεί ορισμένους από τους κρατούμενους, κατηγόρησε τις ισραηλινές αρχές για «εφαρμογή μιας εγκληματικής πολιτικής κακοποίησης και ταπείνωσης εναντίον ακτιβιστών».

Η οργάνωση τόνισε μάλιστα ότι έχει «τεκμηριώσει παρόμοια μοτίβα κακομεταχείρισης εναντίον ακτιβιστών σε προηγούμενες αποστολές στολίσκων, για τις οποίες το Ισραήλ αντιμετώπισε μηδενική λογοδοσία», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει επείγουσα δράση για την προστασία των κρατουμένων.

Tο «παράλληλο» μέτωπο στη Δυτική Όχθη

Η δημοσιοποίηση του βίντεο συνέπεσε χρονικά με μια άλλη προκλητική κίνηση από έτερο ακροδεξιό μέλος του υπουργικού συμβουλίου.

Την προηγούμενη ημέρα, ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ανακοίνωσε ότι διέταξε την εθνοκάθαρση ενός παλαιστινιακού χωριού, ως απάντηση στις πληροφορίες ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ζητά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του.

Ο Σμότριτς κάλεσε συνέντευξη Τύπου για να επιτεθεί στο ΔΠΔ και δημοσιοποίησε τη διαταγή έξωσης όλων των κατοίκων του Χαν αλ-Άχμαρ, όπου διαμένουν περισσότεροι από 700 άνθρωποι.

Το χωριό βρίσκεται στην καρδιά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, περικυκλωμένο από ισραηλινούς οικισμούς.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει ήδη ζητήσει εντάλματα σύλληψης για τους Σμότριτς, Μπεν-Γκβιρ, την Ορίτ Στρουκ (υπουργό Οικισμών και Εθνικών Αποστολών), καθώς και για δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

