Επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ: Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις και Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
πηγή: SAUL LOEB / AFP
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Συρία, τον Λίβανο και τις προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε τη σημασία των εποικοδομητικών πρωτοβουλιών για την επίλυση διαφορών. «Ο πρόεδρός μας δήλωσε κατά τη συνομιλία ότι θεωρεί θετική εξέλιξη την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας σε σχέση με τη σύγκρουση στην περιοχή μας και ότι πιστεύει πως είναι δυνατή μια λογική λύση στα επίμαχα ζητήματα, ενώ δήλωσε ότι η υποστήριξή μας στις εποικοδομητικές πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί θα συνεχιστεί».

Η τουρκική πλευρά αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Συρία και στον Λίβανο, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή. «Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η εδραίωση του κλίματος σταθερότητας στη Συρία αποτελεί σημαντικό κέρδος για ολόκληρη την περιοχή μας, ότι η στήριξη της Τουρκίας προς τη Συρία θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Ο πρόεδρός μας δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα συνεχίζονται και ότι καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε η σύνοδος να στεφθεί από επιτυχία σε κάθε επίπεδο».

Συλλυπητήρια για την επίθεση σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση που σημειώθηκε σε τζαμί στην πόλη Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ τα συλλυπητήριά του για τη στυγερή επίθεση που σημειώθηκε προχθές σε τζαμί στην αμερικανική πόλη Σαν Ντιέγκο, ενώ δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αντίθετη σε τέτοιου είδους εγκλήματα μίσους, ανεξαρτήτως θρησκευτικού δόγματος».

