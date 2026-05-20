Βικτώρια Χαλκίτη: «Ήταν μία πολύ ωραία διαδρομή με την Dara – Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι, γεμάτη ενέργεια»

Η Βικτώρια Χαλκίτη συμμετείχε στη Eurovision 2026, ως μέλος της αποστολής της Βουλγαρίας, η οποία κέρδισε στον παγκοσμίου φήμης ευρωπαϊκό διαγωνισμό, με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga». Το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, και εκεί μίλησε για την συνεργασία της με την φετινή νικήτρια.

Σχετικά με τη νίκη της Βουλγαρίας, η Βικτώρια Χαλκίτη είπε πως: «Ήμασταν σε σοκ. Γυρίσαμε πέντε το πρωί με την Dara, και χοροπηδάγαμε, και λέγαμε “τι έχει γίνει;”».

«Κατάλαβα ότι υπάρχει περίπτωση να νικήσουμε, όταν είδα την ψηφοφορία των κριτών. Αλλά μετά βλέπεις και τους βαθμούς από τον κόσμο, που ας πούμε περιμέναμε παραπάνω πόντους είτε για την Ελλάδα, και για άλλες χώρες, για την Φινλανδία… Και λες ότι μπορεί να μην έχει πολλή απήχηση», πρόσθεσε.

Μιλώντας για την Dara, ανέφερε ότι: «Ήταν μία πολύ ωραία διαδρομή με την Dara, που είχε έρθει στην Αθήνα, που κάναμε όλες τις πρόβες. Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι, γεμάτη ενέργεια. Τρέχαμε παρέα, κάναμε τη φωνητική μας πρόβα…».

«Ξυπνάει και πάρα πολύ πρωί. Πάρα πολύ πρωί! Αυτό το κορίτσι ξυπνάει από τις έξι το πρωί, και πήγαινε και έτρεχε στα πάρκα. Μου λέει: “Πόσο μου αρέσει η Ελλάδα. Πόσο μου αρέσει η Αθήνα”. Γίνεται μία ειδική προπόνηση, για να μπορείς να ανταπεξέλθεις φωνητικά», συνέχισε.