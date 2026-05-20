Βικτώρια Χαλκίτη: «Ήταν μία πολύ ωραία διαδρομή με την Dara – Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι, γεμάτη ενέργεια»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Βικτώρια Χαλκίτη
Φωτογραφία: Instagram/victoria.chal
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Βικτώρια Χαλκίτη συμμετείχε στη Eurovision 2026, ως μέλος της αποστολής της Βουλγαρίας, η οποία κέρδισε στον παγκοσμίου φήμης ευρωπαϊκό διαγωνισμό, με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga». Το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, και εκεί μίλησε για την συνεργασία της με την φετινή νικήτρια.

Eurovision 2026 – Βικτώρια Χαλκίτη: Τι είπε για τη συνεργασία της με την Dara και τη νίκη τους- «Δεν το περιμέναμε – Είχαμε ελπίδα να μπούμε στην 10άδα»

Σχετικά με τη νίκη της Βουλγαρίας, η Βικτώρια Χαλκίτη είπε πως: «Ήμασταν σε σοκ. Γυρίσαμε πέντε το πρωί με την Dara, και χοροπηδάγαμε, και λέγαμε “τι έχει γίνει;”».

«Κατάλαβα ότι υπάρχει περίπτωση να νικήσουμε, όταν είδα την ψηφοφορία των κριτών. Αλλά μετά βλέπεις και τους βαθμούς από τον κόσμο, που ας πούμε περιμέναμε παραπάνω πόντους είτε για την Ελλάδα, και για άλλες χώρες, για την Φινλανδία… Και λες ότι μπορεί να μην έχει πολλή απήχηση», πρόσθεσε.

Βικτώρια Χαλκίτη: Η Eurovision, η Καίτη Γαρμπή και το εσώρουχο που (δεν) φορούσε – ΒΙΝΤΕΟ

Μιλώντας για την Dara, ανέφερε ότι: «Ήταν μία πολύ ωραία διαδρομή με την Dara, που είχε έρθει στην Αθήνα, που κάναμε όλες τις πρόβες. Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι, γεμάτη ενέργεια. Τρέχαμε παρέα, κάναμε τη φωνητική μας πρόβα…».

«Ξυπνάει και πάρα πολύ πρωί. Πάρα πολύ πρωί! Αυτό το κορίτσι ξυπνάει από τις έξι το πρωί, και πήγαινε και έτρεχε στα πάρκα. Μου λέει: “Πόσο μου αρέσει η Ελλάδα. Πόσο μου αρέσει η Αθήνα”. Γίνεται μία ειδική προπόνηση, για να μπορείς να ανταπεξέλθεις φωνητικά», συνέχισε.

Η Βικτώρια Χαλκίτη εξομολογείται: “Είχα πάθει κατάθλιψη – Δεν ήθελα να έχω σχέση με τη μουσική”

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πιερρακάκης: «Πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις – Είναι μία από τις προτεραιότητές μας»

Εκτινάχθηκε το κόστος δανεισμού των κρατών – Τι σηματοδοτεί και γιατί μας αφορά

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:58 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Υρώ Μανέ: «Από τα σύννεφα πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους – Όλοι μας νομίζω ότι έχουμε κάποια σημάδια, που λες μετά ότι υπήρχε κάτι»

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο,...
21:41 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τζούλια Νόβα για τον σύζυγό της: «Δεν θέλει καθόλου να αφήνω την κόρη μας – Πλέον δεν μπορούμε να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο ο ένας στον άλλον»

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου προβλήθηκε μία συνέντευξη που έδω...
20:35 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν μάνα και δασκάλα – Νοιαζόταν για τους πάντες»

Στην κάμερα της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
18:56 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Φωκάς Ευαγγελινός: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί» – Η ανάρτηση για τη Eurovision 2026

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη Eurovision 2026, πραγματοποίησε ο Φωκάς Ευαγγελινός στο προφίλ ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν