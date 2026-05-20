Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν μάνα και δασκάλα – Νοιαζόταν για τους πάντες»

Ελένη Φλισκουνάκη

Κώστας Μακεδόνας
Φωτογραφία: INTIME
Στην κάμερα της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», μίλησε ο Κώστας Μακεδόνας. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης, αναφέρθηκε με πολύ συγκινητικά λόγια στην Μαρινέλλα. 

Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας, σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο πριν από σχεδόν δύο μήνες. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου του 2026, σε ηλικία 87 ετών.

«Την ένοιαζε όλη η ομάδα να είναι άρτια»

Αναφερόμενος στην Μαρινέλλα, ο Κώστας Μακεδόνας είπε ότι: «Ήταν αυτό που λένε όλοι: μάνα και δασκάλα. Δηλαδή ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες».

Επιπλέον, εξήγησε πως: «Δεν την ένοιαζε μόνο ο εαυτός της, το πώς θα είναι, πώς θα βγει, και τι θα κάνει. Την ένοιαζε όλη η ομάδα να είναι άρτια. Τα πάντα! Δεν ήταν μόνο για τους τραγουδιστές, αλλά για όλο».

«Για τον χώρο, για να μην νιώσει ένας άνθρωπος, ένας θαμώνας, που θα έρθει και θα καθίσει εκεί, να μην αισθανθεί ότι τον έχουν κοροϊδέψει. Ούτε αυτοί που είναι πάνω στη σκηνή, αλλά ούτε και αυτοί που είναι κάτω από τη σκηνή», πρόσθεσε.

18:56 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

