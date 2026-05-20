Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ορειβάτη στον Όλυμπο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ΕΜΑΚ
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση στον Όλυμπο για τον εντοπισμό ενός 25χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίο χάθηκαν σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 25χρονος Ισπανός δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις του πατέρα του, που ζει στην Ισπανία, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές και άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο έργο των ερευνών συνδράμουν από αέρος δύο drone.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος ορειβάτης επιχείρησε μόνος του να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου από το καταφύγιο.

 

