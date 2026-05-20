Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Η Ουκρανία οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη – Αν είχε χτυπήσει κρουαζιερόπλοιο, θα πήγαινε στον βυθό»

Στο ουκρανικό drone που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στην Λευκάδα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας, σήμερα στην ενότητα “Η ρευστοποίηση του διεθνούς πλαισίου και η ελληνική Aτζέντα” με τον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», το οποίο διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για το πόρισμα πρόκειται για κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, πρόκειται για ουκρανικό drone θαλάσσης. Μας οφείλει η Ουκρανία μία πολύ μεγάλη συγγνώμη και την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Αν είχε χτυπήσει ένα κρουαζιερόπλοιο, θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Η “Ατζέντα 2030” είναι μια ολιστική προσέγγιση για την υπεράσπιση της πατρίδας»

Η “Ατζέντα 2030” είναι μια ολιστική προσέγγιση που θα δώσει στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να υπερασπίζει τον εθνικό της χώρο με έναν ενιαίο τρόπο θεώρησης πολλαπλών συστημάτων. Είναι η πιο φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ατζέντα που είχαν ποτέ οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είναι μια πλήρης αλλαγή υποδείγματος. Αντί μιας σειράς οπλικών συστημάτων και – εξαιρετικού – ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας. Έχουμε περάσει σε μια πλήρως διαφορετική εποχή» ανέφερε ακόμη ο ο

“Προσπαθούμε”, πρόσθεσε, “να είμαστε όσο έξυπνοι μπορούμε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες πλατφόρμες και νέα συστήματα διαφορετικού κοστολογίου από ότι οι μεγάλες πλατφόρμες του παρελθόντος. Κάνουμε επιλεγμένες προσεγγίσεις με θέματα που είναι πολλαπλασιαστές ισχύος”.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε: “Η Ελλάδα έχει φτιάξει δύο βασικά εργοστάσια παραγωγής του ελληνικού Στρατού drones. Και έχουμε – με τρισδιάστατους εκτυπωτές – τη δυνατότητα παραγωγής drones από κινητές μονάδες, που θα ακολουθούν τις μεγάλες μονάδες ταξιαρχίας του ελληνικού Στρατού. Σε δύο χρόνια από τώρα, κάθε ταξιαρχία του ελληνικού Στρατού θα μπορεί επί τόπου να παράγει drones κι ο διοικητής της θα μπορεί να τα προγραμματίζει και να αλλάζει το προγραμματισμό τους”.

“Σήμερα”, συμπλήρωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, “έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής 5.000 drones το χρόνο. Σε ενάμιση με δύο χρόνια, θα έχουμε υπερβεί τις εκατό χιλιάδες το χρόνο και στο τέλος του 2030 θα μπορούμε να παράγουμε άνω του εκατομμυρίου το χρόνο. Θα μπορούμε. Δεν σημαίνει ότι θα τα έχουμε χαλάσει τα χρήματα και θα στοκάρουμε”.

Μιλώντας για τα θέματα Εξωτερικών και Άμυνας, ο κ. Δένδιας ανέλυσε: “Είναι ζητήματα εθνικά. Δεν μπορεί και δεν πρέπει ούτε να υψώνουμε τους τόνους, ούτε να διεκδικούμε το αλάθητο, ούτε να μην εξηγούμε επαρκώς στην κοινωνία. Με ηρεμία, συνέπεια και σωφροσύνη, πρέπει να αναπτυχθεί διάλογος, ώστε να αντιληφθεί η κοινωνία που πάει το υστέρημά της”.

Για τη συνεισφορά της Άμυνας στην οικονομία, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: “Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικά υπόδειγμα. Με την “Ατζέντα 2030″, τηρούμε το δημοσιονομικό χώρο σε ένα πλαίσιο ασφαλές για το δημόσιο χρέος της πατρίδας μας και συγχρόνως να πετύχουμε το στόχο υπεράσπισης της πατρίδας μας απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές”.

Και εξήγησε: “Για να γίνει αυτό πρέπει οι Ένοπλες Δυνάμεις να οδηγηθούν σε ένα τρόπο που θα επιτρέπει τη λύση προβλημάτων με φθηνότερους και εξυπνότερους τρόπους. Το να αγοράζεις πάντα μεγάλες και ακριβές ξένες πλατφόρμες δεν σημαίνει ότι λύνεις με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να ελαττώσουμε τις εισαγωγές έχοντας δική μας δυνατότητα παραγωγής ορισμένων συστημάτων – όπως το σύστημα “Κένταυρος” – και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες διπλής χρήσης. Είναι η συνεισφορά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ενάρετου υποδείγματος”.

«Οι Patriot δεν βρίσκονταν στη Κάρπαθο για να αντιμετωπίσουν τουρκική απειλή»

Αναφερόμενος στη μεταφορά του συστήματος Patriot από την Κάρπαθο εξήγησε: “Οι Patriot στην Κάρπαθο δεν πήγαν για να αντιμετωπίσουν τουρκική απειλή. Ο λόγος που πήγαν είχε να κάνει με την απειλή από το Ιράν. Δεν υπάρχει απειλή εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν τις τελευταίες έξι και πλέον εβδομάδες άρα δεν υφίσταται επιχειρησιακός λόγος έκθεσής τους στο συγκεκριμένο σημείο”.

Για την Τουρκία, και τις διαρροές για το νομοσχέδιο σχετικά με τις διάφορες τουρκικές διεκδικήσεις, ο κ. Δένδιας σχολίασε: “Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των “ήρεμων νερών”. Δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Εάν είναι πραγματικό, είναι ιδιαίτερως ενοχλητικό και η λέξη “ενοχλητικό” ίσως είναι και understatement”.

“Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία. Εάν η Τουρκία επιλέξει μια τέτοια πορεία (όξυνσης και κρίσης) η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το Σύνταγμά της, να υπερασπίσει και τα σύνορά της και τα δικαιώματά της” ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.