Τεχεράνη: «Συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Αναποτελεσματικά τα τελεσίγραφα»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το διπλωματικό παρασκήνιο για την επίτευξη μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, με το Ιράν να επιβεβαιώνει τη συνέχιση της ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω της διαμεσολάβησης του Πακιστάν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά σε πιέσεις.

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, τις οποίες μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η νέα επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, στο Ιράν έχει ως στόχο «να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων και να παράσχει πρόσθετες επεξηγήσεις για την αποσαφήνιση των κειμένων που έχουν αποσταλεί μεταξύ των μερών».

Αυτό αποτελεί το δεύτερο ταξίδι του Νακβί στη χώρα μέσα στην τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο των εντατικών προσπαθειών για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Tasnim, ο Μπαγκαΐ επανέλαβε ότι το Ιράν «επιδιώκει τον δρόμο των διαπραγματεύσεων με σοβαρότητα και καλή πίστη», παρά το γεγονός ότι διατηρεί «ισχυρή και εύλογη καχυποψία» απέναντι στην αμερικανική πλευρά.

«Δεν είναι αίτημα, είναι δικαιώματά μας»

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε τη θέση της Τεχεράνης όσον αφορά τις απαιτήσεις της, εστιάζοντας κυρίως στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, ο Μπαγκαΐ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ουσιαστικά, αυτό που θέλουμε δεν είναι ένα αίτημα, αλλά τα δικαιώματά μας».

Ο ίδιος έστειλε παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο πως «οι απειλές και τα τελεσίγραφα» εναντίον του Ιράν είναι αναποτελεσματικά και δεν πρόκειται να αποδώσουν ποτέ.

Iranian Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baghaei, reacting to Trump’s latest threats: “Speaking about the Islamic Republic of Iran in terms of ultimatums and deadlines is ridiculous. Such things absolutely do not work on the Islamic Republic of Iran. We will do our own work.” pic.twitter.com/zVG7VAC8eP — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 20, 2026

Στενά του Ορμούζ

Στρέφοντας τα βέλη του κατά της Ουάσινγκτον, ο Μπαγκαΐ επέρριψε την ευθύνη στην κυβέρνηση Τραμπ για τη διατάραξη των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις στις ΗΠΑ ώστε να τερματίσουν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως αμερικανική «θαλάσσια πειρατεία».

Τέλος, αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης στην περιοχή και την κατάσταση στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να αναπτύξει πρωτόκολλα για την ασφαλή ναυσιπλοΐα», σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη που βρίσκονται κατά μήκος της θαλάσσιας διόδου.