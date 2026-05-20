Τζούλια Νόβα για τον σύζυγό της: «Δεν θέλει καθόλου να αφήνω την κόρη μας – Πλέον δεν μπορούμε να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο ο ένας στον άλλον»

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου προβλήθηκε μία συνέντευξη που έδωσε η Τζούλια Νόβα, στη «Super Κατερίνα». Το μοντέλο, το οποίο έφερε στον κόσμο την κόρη της τον Δεκέμβριο του 2021, μίλησε για το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα, καθώς και για τον σύζυγό της.

Μιλώντας για τη μητρότητα, η Τζούλια Νόβα εξομολογήθηκε πως: «Αυτό είναι μία ευχάριστη τρέλα. Πάρα πολύ κουραστικό, επειδή η Δάειρα είναι πάρα πολύ ομιλητική, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέρες πολλές φορές, που δεν καταφέρνω να δώσω καθόλου σημασία στον εαυτό μου».

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως τις τύψεις στις μαμάδες τις μεταδίδουν οι γύρω, και όχι τόσο ο εαυτός τους, το μοντέλο απάντησε ότι: «Νομίζω ότι εμένα τις τύψεις μου τις μεταδίδει ο Μιχάλης. Επειδή ο σύζυγός μου δεν θέλει καθόλου να αφήνω τη μικρή».

Σχετικά με το αν άλλαξαν τα πράγματα μεταξύ τους, από τότε που ήρθε η κόρη τους στη ζωή, η Τζούλια Νόβα εξήγησε πως: «Άλλαξαν πιο πολύ επειδή πλέον δεν μπορούμε να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο ο ένας στον άλλον».