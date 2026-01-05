Η Τζούλια Νόβα εξηγεί γιατί δεν έχει βαπτίσει ακόμη την κόρη της: «Θα μου άρεσε είτε να το κάνω σε αυτή την ηλικία είτε…»

Σύνοψη από το

  • Η Τζούλια Νόβα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, όπου αναφέρθηκε στην κόρη της που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.
  • Η Τζούλια Νόβα αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει βαπτίσει την κόρη της, δηλώνοντας: «Την μικρή δεν την έχουμε βαπτίσει. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, θα την βαπτίσουμε».
  • Η ίδια πρόσθεσε πως βαπτίστηκε σε ηλικία πεντέμισι ετών και θα ήθελε «είτε να το κάνω σε αυτή την ηλικία, είτε όταν θα είναι και πιο μεγάλη να επιλέξει μόνη την θρησκεία της».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τζούλια Νόβα
Φωτογραφία: Instagram/julianova1

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Τζούλια Νόβα, που προβλήθηκε τη Δευτέρα (5/1). Το μοντέλο μιλώντας στην Όλγα Λαφαζάνη, αναφέρθηκε και στην κόρη της, η οποία ήρθε στον κόσμο τον Δεκέμβριο του 2021. Η ευτυχισμένη μητέρα εξήγησε τον λόγο που το παιδί της δεν έχει βαπτιστεί, και μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία με το συγκεκριμένο Μυστήριο.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, η Τζούλια Νόβα απάντησε: «Την μικρή δεν την έχουμε βαπτίσει. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, θα την βαπτίσουμε».

«Λόγω του ότι και εγώ έχω βαπτιστεί όταν ήμουν πεντέμισι ετών, θα μου άρεσε είτε να το κάνω σε αυτή την ηλικία, είτε όταν θα είναι και πιο μεγάλη να επιλέξει μόνη την θρησκεία της», πρόσθεσε το μοντέλο στη συνέντευξή της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αναταράξεις στον ιατρικό κόσμο μετά την ακύρωση των εκλογών του ΠΙΣ από το ΣτΕ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,17% – Στα 217,73 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο “χάρτης” έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Ποια έχουν την υψηλότερη και ποια τη χαμηλότερη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ζέτα Μακρυπούλια για Γιώργο Παπαδάκη: «Έφυγε το πρωινό μας ξύπνημα…»

H είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, σε ηλικία 74 ετών, σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο...
17:05 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Πατρίκιος Κωστής για Γεράσιμο Μιχελή: «Κοίταξα αριστερά μου και ήταν κενή καρέκλα – Δεν θυμάμαι σκηνή να μην είμαι μαζί του»

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου ο Πατρίκιος Κω...
12:13 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Βογιατζής: «Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν έχω ένοχη συνείδηση – Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους – «καρφιά»

Ο Γιάννης Βογιατζής πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 100 και παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπ...
11:39 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Νικόλτσιου: «Έχασα πολλά κιλά, έκανα τις ενέσεις – Δεν πρέπει να κάνουμε body shaming σε κανέναν»

Για τα κιλά τα οποία έχασε και την ανανεωμένη εικόνα της μίλησε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι