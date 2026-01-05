Η Τζούλια Νόβα εξηγεί γιατί δεν έχει βαπτίσει ακόμη την κόρη της: «Θα μου άρεσε είτε να το κάνω σε αυτή την ηλικία είτε…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Τζούλια Νόβα, που προβλήθηκε τη Δευτέρα (5/1). Το μοντέλο μιλώντας στην Όλγα Λαφαζάνη, αναφέρθηκε και στην κόρη της, η οποία ήρθε στον κόσμο τον Δεκέμβριο του 2021. Η ευτυχισμένη μητέρα εξήγησε τον λόγο που το παιδί της δεν έχει βαπτιστεί, και μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία με το συγκεκριμένο Μυστήριο.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, η Τζούλια Νόβα απάντησε: «Την μικρή δεν την έχουμε βαπτίσει. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, θα την βαπτίσουμε».

«Λόγω του ότι και εγώ έχω βαπτιστεί όταν ήμουν πεντέμισι ετών, θα μου άρεσε είτε να το κάνω σε αυτή την ηλικία, είτε όταν θα είναι και πιο μεγάλη να επιλέξει μόνη την θρησκεία της», πρόσθεσε το μοντέλο στη συνέντευξή της.