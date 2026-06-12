Σοφία Μαριόλα: «Δεν με φλερτάρουν καθόλου – Μάλλον έχω στιγματιστεί ως “η γυναίκα του Στράτου”»

Πριν από λίγους μήνες, έγινε γνωστό πως ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, ύστερα από περίπου πέντε χρόνια έγγαμου βίου. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν το μοντέλο σε έξοδό της, και εκείνη στις δηλώσεις της μίλησε για την επικοινωνία της με τον πρώην σύζυγό της, αλλά και για το γεγονός πως δεν την φλερτάρουν.

Όταν ρωτήθηκε για το ποια ήταν η τελευταία φορά που μίλησε με τον Στράτο Τζώρτζογλου, η Σοφία Μαριόλα απάντησε: «Μιλήσαμε πριν από τρεις μέρες. Δεν έχουμε καθημερινή επικοινωνία, όχι. Τόσο όσο. Όποτε χρειάζεται, ό,τι νιώθει ο καθένας είναι ωραίο να λέγεται, και έχουμε καλή επαφή».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στο «Happy Day», το μοντέλο εξήγησε ότι: «Δεν με φλερτάρουν καθόλου, θα έλεγα. Δεν ξέρω, μάλλον έχω στιγματιστεί ως “η γυναίκα του Στράτου”, και δεν δέχομαι φλερτ ιδιαίτερα».