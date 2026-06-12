Σοφία Μαριόλα: «Δεν με φλερτάρουν καθόλου – Μάλλον έχω στιγματιστεί ως “η γυναίκα του Στράτου”»

Η Σοφία Μαριόλα μίλησε για την επικοινωνία της με τον πρώην σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, μετά τον χωρισμό τους πριν από λίγους μήνες. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι δεν την φλερτάρουν καθόλου, πιστεύοντας πως έχει στιγματιστεί ως «η γυναίκα του Στράτου».

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Σοφία Μαριόλα
Φωτογραφία: Instagram/sofiamariola
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου ακολούθησαν χωριστούς δρόμους πριν από λίγους μήνες, έπειτα από πέντε χρόνια έγγαμου βίου.
  • Η Σοφία Μαριόλα αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Στράτο Τζώρτζογλου «πριν από τρεις μέρες» και πως έχουν «καλή επαφή», αλλά όχι καθημερινή επικοινωνία.
  • Το μοντέλο δήλωσε πως «Δεν με φλερτάρουν καθόλου» και πιστεύει πως «έχω στιγματιστεί ως “η γυναίκα του Στράτου”».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Πριν από λίγους μήνες, έγινε γνωστό πως ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, ύστερα από περίπου πέντε χρόνια έγγαμου βίου. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν το μοντέλο σε έξοδό της, και εκείνη στις δηλώσεις της μίλησε για την επικοινωνία της με τον πρώην σύζυγό της, αλλά και για το γεγονός πως δεν την φλερτάρουν.

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Όταν ρωτήθηκε για το ποια ήταν η τελευταία φορά που μίλησε με τον Στράτο Τζώρτζογλου, η Σοφία Μαριόλα απάντησε: «Μιλήσαμε πριν από τρεις μέρες. Δεν έχουμε καθημερινή επικοινωνία, όχι. Τόσο όσο. Όποτε χρειάζεται, ό,τι νιώθει ο καθένας είναι ωραίο να λέγεται, και έχουμε καλή επαφή».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στο «Happy Day», το μοντέλο εξήγησε ότι: «Δεν με φλερτάρουν καθόλου, θα έλεγα. Δεν ξέρω, μάλλον έχω στιγματιστεί ως “η γυναίκα του Στράτου”, και δεν δέχομαι φλερτ ιδιαίτερα». 

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