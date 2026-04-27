Σοφία Μαριόλα: Το διαζύγιο με τον Στράτο Τζώρτζογλου ήταν κοινή απόφαση – Το εξώδικο ήταν μια προειδοποίηση

Εύη Κατσώλη

Lifestyle

Σοφία Μαριόλα

Στο εξώδικο που έστειλε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA, η Σοφία Μαριόλα.

Η πρώην σύζυγος του Στράτου Τζώρζτογλου ξεκαθάρισε πάντως ότι η συγκεκριμένη κίνησή της δεν έχει να κάνει με τον ηθοποιό.

«Ουσιαστικά με ενόχλησαν τα δημοσιεύματα και η αναπαραγωγή. Το εξώδικο δεν αφορούσε στον Στράτο, απλά ήταν μια προειδοποίηση ότι δεν θέλω άλλη αναπαραγωγή. Με τον Στράτο αγαπιόμαστε, είμαστε καλά αλλά δεν θα ήθελα να ασχολούμαστε άλλο με όλο αυτό που έχει συμβεί με το διαζύγιο. Με ενόχλησαν όσα ειπώθηκαν και όσα έγραψαν τα site. Τόσα χρόνια δεν ήθελα να δώσω δικαίωμα και τώρα λυπάμαι πολύ που έχω φτάσει στο σημείο να γίνεται όλο αυτό γύρω από το όνομά μου», εξήγησε η Σοφία Μαριόλα.

«Το διαζύγιο ήταν μια κοινή απόφαση»

Η ίδια πρόσθεσε: «Το διαζύγιο ήταν μια κοινή απόφαση. Όταν ένα ζευγάρι φτάνει σε αυτό το σημείο το έχει συζητήσει πολλές φορές, οπότε ήταν από κοινού. Με τον Στράτο είμαστε οικογένεια και θα είμαστε. Τώρα δεν μιλάμε, αλλά σε λίγο διάστημα που θα ηρεμήσουν τα πράγματα, η αγάπη θα παραμείνει».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

