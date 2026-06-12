Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει και επίσημα στη «βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επισημοποίησε την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της για τα επόμενα τρία χρόνια, έπειτα από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναλαμβάνει εκ νέου την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ να επιταχύνει τις διαδικασίες και να οδηγεί στην αποπληρωμή ρήτρας προς την Μπενφίκα.

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Αθλητισμός

Ζοσέ Μουρίνιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρεάλ Μαδρίτης επισημοποίησε την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της, έπειτα από 13 χρόνια, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα τρία χρόνια.
  • Η επιστροφή του 63χρονου προπονητή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Μερένγκες επιδιώκουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, μετά από δύο χρόνια χωρίς σημαντικό τίτλο.
  • Ο Ζοσέ Μουρίνιο θα αρχίσει επίσημα τη δουλειά του στις 13 Ιουλίου, αναμένοντας να προχωρήσει άμεσα στον σχεδιασμό της νέας σεζόν με την απόκτηση βασικών παικτών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Ρεάλ Μαδρίτης επισημοποίησε την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της, έπειτα από 13 χρόνια. Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος αναλαμβάνει εκ νέου την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

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Η διοίκηση της Ρεάλ έλυσε το συμβόλαιο του Αρμπελόα και καλωσόρισε τον Μουρίνιο, ο οποίος αρχίζει τη δεύτερη θητεία του στη Μαδρίτη. Η επιστροφή του 63χρονου προπονητή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Μερένγκες επιδιώκουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, ύστερα από δύο χρόνια χωρίς σημαντικό τίτλο.

Η επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία των Λος Μπλάνκος επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, η Ρεάλ προχώρησε στην αποπληρωμή της ρήτρας ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ προς την Μπενφίκα, ώστε να ολοκληρώσει την επιστροφή του Πορτογάλου τεχνικού.

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Ο Μουρίνιο αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, ο έμπειρος προπονητής ζήτησε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απόκτηση δύο βασικών παικτών στην ανασταλτική γραμμή της ομάδας.

Τα ονόματα των Γκβάρντιολ, Καλαφιόρι και Μπερνάρντο Σίλβα βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ οι Ντάμφρις και Κονατέ φέρονται να βρίσκονται κοντά στη μετακίνησή τους στη Μαδρίτη. Η διοίκηση της Ρεάλ θέλει να ενισχύσει το ρόστερ, ώστε η ομάδα να διεκδικήσει άμεσα τους βασικούς στόχους της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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Ο Ζοσέ Μουρίνιο θα αρχίσει επίσημα τη δουλειά του στις 13 Ιουλίου, όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν.

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