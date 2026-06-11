Ύπνος: Η τεχνική που προτείνει νευροεπιστήμονας για λιγότερους εφιάλτες και πιο ήρεμες νύχτες

Οι εφιάλτες δεν διαταράσσουν μόνο τον ύπνο μας, αλλά μπορούν να επηρεάσουν την ενέργεια, τη διάθεση και τη συνολική ευεξία μας την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με ειδικούς, μια απλή αλλαγή στη βραδινή ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει το μυαλό να χαλαρώσει και να μειώσει τις πιθανότητες για αγχωτικά όνειρα.

Γιατί οι εφιάλτες εξαντλούν τον οργανισμό μας

Οι εφιάλτες, ειδικά όταν είναι επαναλαμβανόμενοι και μας ξυπνούν, μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά στρεσογόνοι. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα μας δεν γνωρίζει ότι το όνειρο δεν είναι πραγματικό, σύμφωνα με τη νευροεπιστήμονα και ερευνήτρια ονείρων Karen Konkoly, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στο podcast της HuffPost, “Am I Doing It Wrong?”.

Αν αναλογιστούμε πώς αντιδρά ο οργανισμός μας σε ένα τρομακτικό όνειρο, είναι προφανές ότι τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας θολώνουν τη στιγμή που ξυπνάμε απότομα. Αν και δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε εντελώς τα κακά όνειρα, υπάρχουν τρόποι να τροποποιήσουμε την υγιεινή του ύπνου μας για να εξασφαλίσουμε μια πιο ήρεμη νύχτα.

Η σημασία της βραδινής ρουτίνας: Σταματήστε το Doomscrolling

Η βραδινή μας ρουτίνα –το τι κάνουμε, τι βλέπουμε και τι επεξεργάζεται το μυαλό μας ακριβώς πριν κοιμηθούμε– παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. «Αυτό που κάνετε πριν από τον ύπνο μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τι πρόκειται να δείτε στον ύπνο σας, επειδή τα όνειρα πηγάζουν από τις σκέψεις που κάνετε καθώς κοιμάστε», εξηγεί η Konkoly.

«Αυτές οι στιγμές πριν από τον ύπνο είναι πραγματικά σημαντικές. Είναι ένας χρόνος στον οποίο οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν σημασία, καθώς πλέον καταναλώνεται στο doomscrolling (την ασταμάτητη ανάγνωση αρνητικών ειδήσεων στα social media) πριν σβήσουν τα φώτα».

Πώς να “καθαρίσετε” το μυαλό σας πριν κοιμηθείτε

Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν αντί να σκρολάρετε ασταμάτητα στο κινητό; Η Konkoly προτείνει μια τεχνική «καθαρισμού» για το μυαλό (mental palate cleanser). Πρόκειται για περιεχόμενο που μπορεί να καταναλώσει ο εγκέφαλός σας χωρίς να του προκαλέσει άγχος ή αρνητικούς συνειρμούς.

Μερικές εξαιρετικές ιδέες περιλαμβάνουν:

Μια ανάλαφρη τηλεοπτική σειρά : Επαναλήψεις από μια κωμική σειρά που αγαπάτε ή εκείνες τις χαλαρωτικές εκπομπές real estate όπου αγοραστές ψάχνουν εξοχικά σπίτια.

: Επαναλήψεις από μια κωμική σειρά που αγαπάτε ή εκείνες τις χαλαρωτικές εκπομπές real estate όπου αγοραστές ψάχνουν εξοχικά σπίτια. Χαλαρωτική μουσική : Ήχοι που σας ηρεμούν και σας αποφορτίζουν.

: Ήχοι που σας ηρεμούν και σας αποφορτίζουν. Συνειδητή επιλογή περιεχομένου: «Μπορείτε να επιλέξετε συνειδητά περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται περισσότερο με το πώς θέλετε να ξεκινήσει η νύχτα σας», αναφέρει η ειδικός.

Μπορούμε να «κατευθύνουμε» τα όνειρά μας;

Τα όνειρα είναι ο φυσικός τρόπος του εγκεφάλου να επεξεργάζεται τα συναισθήματα της ημέρας. Αν είχατε μια δύσκολη μέρα, είναι πιθανό να αρχίσετε να υπεραναλύετε ή να ανησυχείτε για το αύριο, κάτι που αργότερα θα εκδηλωθεί ως εφιάλτης.

Ωστόσο, αν νιώθετε ότι αυτό έχει γίνει μοτίβο, η Konkoly πιστεύει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον χρόνο για να «επωάσετε» ένα πιο θετικό και βοηθητικό όνειρο. Αν και δεν μπορούμε να ελέγξουμε απόλυτα το υποσυνείδητό μας, μπορούμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για έναν πιο ξεκούραστο ύπνο.