Πατρίκιος Κωστής για Γεράσιμο Μιχελή: «Κοίταξα αριστερά μου και ήταν κενή καρέκλα – Δεν θυμάμαι σκηνή να μην είμαι μαζί του»

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου ο Πατρίκιος Κωστής. Ο «Ψηλός» του «Παρά Πέντε», κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του μίλησε για το reunion της θρυλικής σειράς του MEGA, το οποίο προβλήθηκε λίγο πριν από την εκπνοή του 2025. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Γεράσιμο Μιχελή, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο επιτυχημένο σίριαλ, αναλαμβάνοντας τους ρόλους των δύο κακών που δούλευαν για τον «Άρη Παυρινό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γεράσιμος Μιχελής έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2025, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη στον καλλιτεχνικό, και όχι μόνο, κόσμο.

Μιλώντας για τον Γεράσιμο Μιχελή, ο Πατρίκιος Κωστής εξομολογήθηκε πως: «Όταν μου είπε ο Γιώργος να ανέβω στον καναπέ, κοίταξα αριστερά μου και ήταν κενή καρέκλα. Δεν ξέρω, φαίνεται στο πλάνο ας πούμε. Δεν ήξερα τι να αρθρώσω, ήταν δύσκολο».

«Όλοι είχαν το… Η πεντάδα ήταν η πεντάδα, εντάξει οι γιαγιάδες δυστυχώς η Ειρήνη μας είχε αφήσει. Αλλά ήταν περίεργο, οπότε ένιωθα ότι έπρεπε να μιλήσω εις διπλούν για αυτόν τον άνθρωπο που ήμασταν μαζί. Ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί, δεν ήμουν ποτέ μόνος μου.

Εγώ σε όλες τις σκηνές ήμουν μαζί του. Δεν θυμάμαι σκηνή να μην είμαι μαζί του. Ενώ ο Γεράσιμος ήταν σε κάποιες σκηνές με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, τον «Πρωθυπουργό». Ήταν δύσκολο και ένιωθα μία υποχρέωση να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι το νιώσαμε αυτό έτσι κι αλλιώς, για όσους ανθρώπους “έφυγαν”», εξήγησε ο «Ψηλός» του «Παρά Πέντε» στη συνέχεια.