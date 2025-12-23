Πατρίκιος Κωστής: Η συγκινητική αναφορά στον Γεράσιμο Μιχελή – «Δυστυχώς είμαι κατά το ήμισυ στο reunion του “Παρά Πέντε”»

Το 2005 ο Γεράσιμος Μιχελής και ο Πατρίκιος Κωστής θα αναλάμβαναν τους ρόλους του «Ανδρέα Καλογήρου» και του «Νίκου Καλαθά» αντίστοιχα, στην σειρά του MEGA «Παρά Πέντε», η οποία θα γινόταν ένα από τα πιο επιτυχημένα σίριαλ, στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών φέτος, από την πρεμιέρα του αγαπημένου προγράμματος, απόψε (23/12) οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν ένα πολύ όμορφο reunion.

Σε αυτό φυσικά θα συμμετέχει και ο Πατρίκιος Κωστής, τον οποίο η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά συνάντησε στα γυρίσματα της αφιερωματικής εκπομπής. Μιλώντας στο «Buongiorno», ο «Ψηλός» του «Παρά Πέντε» έκανε μία πολύ συγκινητική αναφορά στον Γεράσιμο Μιχελή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2025.

«Είμαι εδώ, είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό», είπε στην αρχή ο Πατρίκιος Κωστής.

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Δυστυχώς είμαι κατά το ήμισυ, γιατί ο Γεράσιμος δεν είναι εδώ. Σίγουρα όμως έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις».