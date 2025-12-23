Στο Παρά Πέντε: Από το 2005 στο σήμερα – Η φωτογραφία των 5 πρωταγωνιστών 20 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά το φινάλε που άφησε εποχή, το πολυαναμενόμενο reunion του «Στο Παρά Πέντε» έρχεται το βράδυ της Τρίτης (23/12).

Λίγο πριν από το σπέσιαλ επεισόδιο με ολοκαίνουργιες σκηνές και με καλεσμένους-έκπληξη, η επίσημη σελίδα του «Παρά Πέντε» στο Instagram ανάρτησε ένα κολάζ με δύο φωτογραφίες με τους 5 πρωταγωνιστές, οι οποίες τραβηγμένες στο ίδιο ακριβώς σημείο.

«Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. 20 χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ» αναφέρει η λεζάντα.