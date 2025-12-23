Σωκράτης Πατσίκας: «Είχαμε σβήσει μια τούρτα στην παράσταση που έλεγε “4 – 400” – Το “4” ήταν τα εισιτήρια που είχαμε το πρώτο Σάββατο»

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς Νωρίς» ήταν τη Δευτέρα (23/12) ο Σωκράτης Πατσίκας, με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση “Οιδίποδας” στην οποία συμμετέχει. Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε αναμνήσεις από τη μακρόχρονη πορεία του στο σανίδι και μεταξύ άλλων θυμήθηκε τη γνωριμία του με τον Κρατερό Κατσούλη το 1998.

«Ήταν στον Άμλετ τον Β’, ήταν η τρίτη μου παράσταση. Τι να πω; Ήμουνα είκοσι χρονών και συναντάω αυτό εδώ το… ρεμάλι (σ.σ. τον Κρατερό Κατσούλη) και με παίρνει μαζί στο καμαρίνι. Από αυτή την παράσταση βγήκαν τρεις σταρ, έτσι; Ο Κρατερός, η Βασιλική Ανδρίτσου και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου», ανέφερε ο Σωκράτης Πατσίκας.

«Θυμάμαι που μας ήρθε κάποια στιγμή ένας καστανάς με ξηρούς καρπούς, πάνω στην Κυψέλης που δεν χωρούσες να περάσεις από τα αμάξια. Και ήτανε από το “Βρετάνια”, είχαμε τόσο κόσμο. Και το πιο συγκινητικό ήταν ποιο; Δεν το ξέρανε οι άνθρωποι. Όταν τελειώσαμε τις παραστάσεις, σβήσαμε μία τούρτα που έλεγε 4… 400. Και γράφανε «τις 400 παραστάσεις γιόρτασε…». Δεν ήτανε 400. Ήτανε το πρώτο Σάββατο, το 4 ήταν τα εισιτήρια που είχαμε», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Και το τελευταίο τέτοιο ήταν τα 400 που παίζαμε από τη μέση της πρώτης σεζόν με αυτά. Ναι, γιατί ο Βλαδίμηρος (Κυριακίδης) ήθελε να κάνει αυτό το έργο, το δούλευε τρία χρόνια, το πίστευε, έβαλε όλα του τα λεφτά και έλεγε “μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε”» πρόσθεσε.

«Και το τσουρέκι; Που τρώγαμε ένα τσουρέκι πάνω στη σκηνή κάθε βράδυ; Κόψαμε φλουρί την πρώτη χρονιά. Και το πήγαινε ηλικιακά ο Βλαδίμηρος και φτάνει στον Κρατερό. Και του λέω “όχι, όχι είναι μεγαλύτερος ο άλλος”. Και λέει ο Κρατερός “Έλα ρε! Τελειώνε!”. Και κόβει του Κρατερού και μετά κόβει το επόμενο κομμάτι και πέφτει το φλουρί σε κείνο το κομμάτι. Δεν μ’ άκουσε. Και μάλιστα επειδή ο Βλαδίμηρος είναι και “τσιγκούνης”, ήταν 200 χιλιάδες δραχμές. Ένας μισθός το φλουρί» ανέφερε ακόμη ο Σωκράτης Πατσίκας.