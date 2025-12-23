Ανδρέας Μικρούτσικος για την υγεία του: «Κάνω τα σέρβις στο σπίτι με το οξυγόνο, αλλά έχω έναν διάολο μέσα μου»

Στη special live εκπομπή του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1 για τα παιδιά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εμφανίστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο γνωστός παρουσιαστής, μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

«Σε βλέπω πάρα πολύ καλά στην υγεία σου που έχεις περάσει λίγο δύσκολα», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να εξομολογείται: «Έχω περάσει δύσκολα, έχω κάποιες στιγμές… Κάνω τα σέρβις στο σπίτι με το οξυγόνο, αλλά έχω έναν διάολο μέσα μου. Αυτός ο διάολος που έχω μέσα μου, με κάνει κάποια στιγμή να ενεργοποιούμαι και να λέω: Εκεί, όρθιος με τη σημαία στο χέρι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει».