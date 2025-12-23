Ανδρέας Μικρούτσικος για την υγεία του: «Κάνω τα σέρβις στο σπίτι με το οξυγόνο, αλλά έχω έναν διάολο μέσα μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ανδρέας Μικρούτσικος

Στη special live εκπομπή του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1 για τα παιδιά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εμφανίστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο γνωστός παρουσιαστής, μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

«Σε βλέπω πάρα πολύ καλά στην υγεία σου που έχεις περάσει λίγο δύσκολα», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να εξομολογείται: «Έχω περάσει δύσκολα, έχω κάποιες στιγμές… Κάνω τα σέρβις στο σπίτι με το οξυγόνο, αλλά έχω έναν διάολο μέσα μου. Αυτός ο διάολος που έχω μέσα μου, με κάνει κάποια στιγμή να ενεργοποιούμαι και να λέω: Εκεί, όρθιος με τη σημαία στο χέρι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στέλνετε ακόμα Χριστουγεννιάτικες κάρτες; Τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΔΕΔΔΗΕ: Τάσεις αποκλιμάκωσης των ρευματοκλοπών αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα – Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

ΥΠΑΑΤ – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Συμφωνία για 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με μόχλευση πόρων 365 εκατ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:07 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας για την προσωπική ζωή του: «Είμαι λίγο πιο εξωστρεφής, γιατί μεγάλωσαν τα παιδιά»

Συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) ο Γιώργος Λιάγκας, με...
22:07 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Βίκυ Καγιά: Η έξοδος με την 10χρονη κόρη της – Δείτε φωτογραφίες

Μία έξοδο με την κόρη της πραγματοποίησε πρόσφατα η Βίκυ Καγιά. Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο κ...
21:55 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Διδασκάλου για την κόρη της: «Άλλαξε καριέρα τελείως, πήγε από την αρχή Πανεπιστήμιο…»

Η Κατερίνα Διδασκάλου εκτός από μία επιτυχημένη ηθοποιός, είναι και μητέρα τριών παιδιών. Η κα...
21:05 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Δήμητρα Γαλάνη: «Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά γίνεται με πολύ ευτελή υλικά»

Καλεσμένες στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ή...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα