Ανδρέας Μικρούτσικος: Οι ιδιαίτεροι στίχοι που έγραψε για την Φαίη Σκορδά – «Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και εμένα…»

Ένα ιδιαίτερο στιχάκι για την Φαίη Σκορδά, δημιούργησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη διάρκεια του «Buongiorno», το πρωί της Δευτέρας (8/12). Μάλιστα, ο επιτυχημένος παρουσιαστής και τραγουδοποιός, μοιράστηκε αυτό που έγραψε με την παρουσιάστρια, τους συναδέλφους του, και το τηλεοπτικό κοινό. Σε αυτό, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στα χρέη του, αλλά και στον Γιώργο Λιάγκα.

Συγκεκριμένα, όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε πως έχει φτιάξει το στιχάκι, η Φαίη Σκορδά χωρίς να γνωρίζει τι έχει γράψει ο συνεργάτης της, του έδωσε την άδεια να το πει.

Τότε, ο γνωστός παρουσιαστής διάβασε: «Αχ και να σε είχα μ@@ή Φαίη, δεν θα με τρώγανε τα χρέη. Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και εμένα με έφαγε η μαρμάγκα. Αυτό!».

«Ρεμπέτικο μου φαίνεται πάντως αυτό», σχολίασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξήγησε: «Της ζωής! Τα χρέη μου, η μαρμάγκα μου, και πήγε αυτή αλλού».

«Περιμένω και το τραγούδι», αρκέστηκε να πει η Φαίη Σκορδά.