Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: 17.932 υποψήφιοι από σήμερα στη «μάχη» των εξετάσεων

Περίπου 17.932 υποψήφιοι διεκδικούν θέση σε Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια σχολεία και Εκκλησιαστικά σχολεία το διήμερο 25 και 26 Απριλίου 2026. Σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου διεξάγονται οι εξετάσεις για τα Πρότυπα και την Κυριακή 26 Απριλίου για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Προηγήθηκε η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27 ενώ τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα των αιτήσεων, στην εξής διεύθυνση.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την απόδοση του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, στα Δημόσια Ωνάσεια και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ και της ΔΕΔΗΜΩΣ, με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται κυρίως σε δύο βασικά γνωστικά πεδία, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Στη Γλώσσα εξετάζεται η κατανόηση κειμένου, η αναγνώριση βασικών γλωσσικών δομών και η ικανότητα επεξεργασίας διαφορετικών τύπων κειμένων, ενώ στα Μαθηματικά δίνεται έμφαση στην επίλυση προβλημάτων και στην εφαρμογή βασικών αριθμητικών και λογικών δεξιοτήτων. Για τους μαθητές Λυκείου, το επίπεδο δυσκολίας είναι αυξημένο, με θέματα άλγεβρας, γεωμετρίας και στατιστικής.

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, το σύνολο των ερωτήσεων είναι 60: Είκοσι (20) για τα Μαθηματικά, είκοσι (20) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και είκοσι (20) για τα Θρησκευτικά.

Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων είναι 100 για τα Πρότυπα και 150 για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Όσον αφορά στη δοκιμασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50: Εικοσιπέντε (25) για τα Μαθηματικά και εικοσιπέντε (25) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Και σε αυτή τη δοκιμασία, όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

Βασικές οδηγίες για τις εξετάσεις

Από την Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης, ορίζεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πριν την ημέρα εξετάσεων και να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο:

Το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12, αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π. για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη).

Εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων, στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το Εξεταστικό Κέντρο.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εισέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9:00, οπότε και κλείνει η είσοδος του Εξεταστικού Κέντρου. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το ΕΚ με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας, ούτε αριθμομηχανής. Τα κινητά τηλέφωνα και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται και θα παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Ο/Η μαθητής/τρια δεν θα πρέπει να γράφει το όνομά του/της στο απαντητικό φύλλο ούτε κάτι άλλο, παρά μόνο τον εξαψήφιο κωδικό του ως υποψηφίου στη προκαθορισμένη θέση (κουτάκια), το οποίο αντιγράφουν προσεκτικά από την εκτυπωμένη αίτηση. Επίσης, οι μαθητές/τριες σε κάθε απάντηση πρέπει να μαυρίζουν όλο το κενό ενός και μόνο κύκλου αυτού που κρίνουν ως σωστή απάντηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι: