Στον δρόμο του Ιράν η Τουρκία: Το καμικάζι – drone «κουνούπι» για να καλύψει το κενό των Shahed-136

Όταν το Ιράν ξεκίνησε να παράγει τα kamikaze drones Shahed-136, τα πουλούσε σε Ρωσία, Χούθι και άλλες τρομοκρατικές ομάδες ή χώρες. Η φθηνή τιμή σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητά τους στις ηλεκτρονικές επιθέσεις, τους έδιναν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του πεδίου. Η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το κενό στην αγορά από την αδυναμία κάλυψης της ζήτησης από το Ιράν, παρουσίασε το «κουνούπι», που ήδη έχει ξεκινήσει να παράγει.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τα kamikaze drones, γνωστά και ως περιπλανώμενα πυρομαχικά (loitering munitions), έχουν αλλάξει ριζικά το σύγχρονο πεδίο μάχης λειτουργώντας ως ένας υβριδικός συνδυασμός πυραύλου κρουζ και μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ο ρόλος τους είναι να πετούν πάνω από μια περιοχή για παρατεταμένο χρόνο αναζητώντας τον στόχο τους και, μόλις τον εντοπίσουν, να επιτίθενται με αυτοκτονική βουτιά καταστρέφοντας τόσο τον στόχο όσο και τον εαυτό τους. Αυτό επιτρέπει την εκτέλεση πληγμάτων ακριβείας με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πυραύλους, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα “κορεσμού” της εχθρικής αεράμυνας μέσω μαζικών επιθέσεων (swarms) που εξαντλούν τα ακριβά αμυντικά συστήματα του αντιπάλου.

Το Ιράν κατάφερε να μετατρέψει το Shahed-136 σε παγκόσμια εμπορική επιτυχία ακολουθώντας μια στρατηγική “χαμηλού κόστους και υψηλής αποτελεσματικότητας”. Αντί να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί τη Δύση σε τεχνολογία αιχμής, χρησιμοποίησε ευρέως διαθέσιμα εξαρτήματα του εμπορίου, όπως κινητήρες από τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα και απλά συστήματα GPS, μειώνοντας το κόστος κατασκευής σε μόλις 20.000 έως 50.000 δολάρια ανά μονάδα. Η επιτυχία του βασίστηκε στην ευκολία μεταφοράς και εκτόξευσης από απλά φορτηγά, στην ικανότητά του να πετά σε πολύ χαμηλό υψόμετρο αποφεύγοντας τα ραντάρ και στη μεγάλη του εμβέλεια που φτάνει τα 2.500 χιλιόμετρα.

Η εμπορική εξάπλωση του Shahed-136 υπήρξε ραγδαία, με κυριότερο πελάτη τη Ρωσία, η οποία όχι μόνο αγόρασε χιλιάδες μονάδες αλλά απέκτησε και άδεια εγχώριας παραγωγής τους με την ονομασία Geran-2. Πέρα από τη Ρωσία, το Ιράν έχει προμηθεύσει αυτά τα drones ή την τεχνολογία τους σε διάφορους συμμάχους και πληρεξουσίους του, όπως οι τρομοκράτες Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν σε επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και σε παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράκ και τη Συρία. Αναφορές δείχνουν επίσης ενδιαφέρον ή πωλήσεις σε χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, όπως η Αιθιοπία και η Βενεζουέλα, καθιστώντας το Ιράν έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγείς φθηνών αλλά θανάσιμων οπλικών συστημάτων στον κόσμο.

Όμως, μετά τις επιθέσεις από ΗΠΑ – Ισραήλ, έχει χάσει μεγάλο μέρος από τις παραγωγικές δυνατότητες.

Το «κουνούπι» βασίζεται στο γνωστό Bayraktar

Αντιλαμβανόμενη εγκαίρως το κενό στην παγκόσμια αγορά, η Τουρκία παρουσιάζει ένα kamikaze drone ή drone αυτοκτονίας όπως λέγεται, με τον κωδικό «κουνούπι», που βασίζεται στο γνωστό Bayraktar.

Πρόκειται για το drone καμικάζι K2 και το πυρομαχικό «Sivrisinek» («Κουνούπι» στα τουρκικά), κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής επίδειξης που αναδείκνυε τις δυνατότητες πολέμου σμήνους επόμενης γενιάς.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η εταιρεία ανέφερε ότι τα συστήματα επέδειξαν αυτονομία σμήνους που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, πλοήγηση ανεξάρτητη από GNSS, αυτόματη ανίχνευση στόχων και δυνατότητες κρούσης.

Μια δοκιμή στο κέντρο εκπαίδευσης και δοκιμών πτήσεων της Baykar στη βορειοδυτική Αδριανούπολη πραγματοποιήθηκε πριν από την δημόσια παρουσίαση των πλατφορμών στην έκθεση άμυνας SAHA 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5-9 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Η επίδειξη ξεκίνησε στις 17 Απριλίου με πέντε drones καμικάζι K2 να απογειώνονται διαδοχικά. Τα drones πραγματοποίησαν πτήσεις περιπολίας σε πολλαπλούς σχηματισμούς.

Μαζί τους προστέθηκαν 10 περιφερόμενα πυρομαχικά Sivrisinek που περιφέρονταν άσκοπα, τα οποία σχημάτισαν ένα σμήνος κάτω από τα drones K2. Άλλες πλατφόρμες Baykar, Bayraktar TB2, TB3 και Akıncı, συνόδευσαν την επιχείρηση και κατέγραψαν την άσκηση από αέρος.

Στο τελικό στάδιο, ένα μικτό σμήνος 18 μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανασυντάχθηκε σε σχηματισμό V.

Ένα βασικό επίκεντρο της δοκιμής ήταν η απόδοση σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού πολέμου, όπου τα σήματα δορυφορικής πλοήγησης ενδέχεται να διαταραχθούν.

Τόσο η πλατφόρμα K2 όσο και η πλατφόρμα Sivrisinek επέδειξαν πλοήγηση ανεξάρτητη από GNSS χρησιμοποιώντας συστήματα οπτικού εντοπισμού θέσης με τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας αυτόνομη πτήση ακόμη και σε συνθήκες άρνησης σήματος ή έντονης συμφόρησης.

Τα συστήματα παρουσίασαν επίσης αυτόνομες δυνατότητες ανίχνευσης και εμπλοκής στόχων, με τις μονάδες Sivrisinek να πραγματοποιούν συντονισμένες επιθέσεις κατάδυσης σε καθορισμένες συντεταγμένες. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ένα από τα drones K2 αποσπάστηκε από το σμήνος και εκτέλεσε έναν ελιγμό κατάδυσης υψηλής ταχύτητας πριν ματαιωθεί.

Η πλατφόρμα Sivrisinek σηματοδοτεί ένα άλμα στο επιχειρησιακό βάθος με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων (621 μίλια).

Εξοπλισμένα με επικοινωνία με τεχνητή νοημοσύνη, τα πυρομαχικά μπορούν να μοιράζονται δεδομένα στόχου σε πραγματικό χρόνο εντός του σμήνους, επιτρέποντας τη συντονισμένη λήψη αποφάσεων και εμπλοκή χωρίς κεντρικό έλεγχο.

Η Baykar δήλωσε ότι έχει αναπτύξει όλα τα έργα της χρησιμοποιώντας εσωτερικούς πόρους και συνεχίζει να ηγείται της παγκόσμιας αγοράς εξαγωγών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).