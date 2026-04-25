Dj Deleasis για την live «κόντρα» Έφης Θώδη – Άντζελας Δημητρίου: «Ήξερα ότι θα τσιμπήσει – Έπεσε στη λούμπα»

Στην άβολη στιγμή από τη live «κόντρα» που υπήρξε ανάμεσα στην Άντζελα Δημητρίου και στην Έφη Θώδη πριν λίγες εβδομάδες στο J2US, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο DJ Deleasis στην εκπομπή «Modern Cinderella» στο Open, όπου ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής 24/4.

«Ένιωσα λίγο περίεργα γιατί ήξερα πως θα τσιμπήσει η Έφη. Έπεσε στη λούμπα», ανέφερε για τη «στημένη» κριτική για τις καλλιτεχνικές της ικανότητες που δέχθηκε η Έφη Θώδη από την Άντζελα Δημητρίου

«Φαβορί είναι η Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan. Με την κα. Έφη δεν μπορούμε να κάνουμε χορευτικά που κάνουν οι άλλοι. Η σκηνικά μας παρουσία ωραία είναι, αλλά δεν έχουμε τις πολλές κινήσεις. Έχουμε πει και ιταλικά. Είπαμε και lady και δεν με γούσταρε πολύ ο κος. Φασουλής», ανέφερε επίσης.

Δείτε το βίντεο: