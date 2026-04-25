Dj Deleasis για την live «κόντρα» Έφης Θώδη – Άντζελας Δημητρίου: «Ήξερα ότι θα τσιμπήσει – Έπεσε στη λούμπα»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

deleasis

Στην άβολη στιγμή από τη live «κόντρα» που υπήρξε ανάμεσα στην Άντζελα Δημητρίου και στην Έφη Θώδη πριν λίγες εβδομάδες στο J2US, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο DJ Deleasis στην εκπομπή «Modern Cinderella» στο Open, όπου ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής 24/4.

«Ένιωσα λίγο περίεργα γιατί ήξερα πως θα τσιμπήσει η Έφη. Έπεσε στη λούμπα», ανέφερε για τη «στημένη» κριτική για τις καλλιτεχνικές της ικανότητες που δέχθηκε η Έφη Θώδη από την Άντζελα Δημητρίου

«Φαβορί είναι η Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan. Με την κα. Έφη δεν μπορούμε να κάνουμε χορευτικά που κάνουν οι άλλοι. Η σκηνικά μας παρουσία ωραία είναι, αλλά δεν έχουμε τις πολλές κινήσεις. Έχουμε πει και ιταλικά. Είπαμε και lady και δεν με γούσταρε πολύ ο κος. Φασουλής», ανέφερε επίσης.

Δείτε το βίντεο:

