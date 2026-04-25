Χρήστος Σαπουντζής: «Προέρχομαι από μια οικογένεια ανταρτών και άθεων – Είμαι στις διαδηλώσεις από πέντε ετών»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου ο Χρήστος Σαπουντζής. Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για την οικογένειά του, εξηγώντας το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε.

Σε ερώτηση για το γιατί έχει αυτή την ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Προέρχομαι από μια οικογένεια ανταρτών, και πατέρας και μάνα, άθεων, θάφτηκαν με πολιτική κηδεία και οι δύο και είμαι στις διαδηλώσεις από πέντε ετών. Πώς να σας το πω, είμαι στις συγκεντρώσεις, σε όλα, από πολύ μικρός έχω μάθει και απέκτησα μια αίσθηση του δικαίου και του άδικου, που είναι πολύ καθαρή μέσα μου».

Συνεχίζοντας, ο Χρήστος Σαπουντζής εξήγησε πως: «Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας, “έφαγα” όλο το παραμύθι του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε αποκτήσει μια βρισιά τότε με τους φίλους μου, θυμάμαι, που λέγαμε ο ένας στον άλλον “άντε ρε Έλληνα, από εκεί”. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ μας το έκανε αυτό, την βρισιά, το “Έλληνας”, μας το έκανε το ΠΑΣΟΚ».

«Κατάλαβα ότι είναι ένα παραμύθι όλο αυτό. Δεν εξακολουθώ να πιστεύω ότι το “Έλληνας” είναι βρισιά τόσο πολύ. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με τους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε όλες τις χώρες υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι.

Εννοούσαμε αυτόν που με το ΠΑΣΟΚ πανηγύρισε, γιατί βγήκαμε και εμείς στον… Δεν έχω καμία διάθεση να βρίσω τους Έλληνες γενικότερα. Εννοούσαμε τους Έλληνες που “έφαγαν” αυτό το παραμύθι τότε. Γιατί το 1981 βγήκαμε όλοι και πανηγυρίσαμε, χρειαζόταν μία αλλαγή, αλλά ύστερα από λίγους μήνες, ήμασταν και εμείς με τους συμμαθητές μου, που “φάγαμε” ξύλο στο Σπόρτινγκ από τα ΜΑΤ», πρόσθεσε.