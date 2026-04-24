Ήβη Αδάμου για την απώλεια της Μαρινέλλας: «Είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματά μου και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Φωτογραφία: Instagram/iviadamou_

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Ήβη Αδάμου, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, «Happy Day». Η γνωστή τραγουδίστρια εξέφρασε το πόσο την έχει στεναχωρήσει η απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας, τονίζοντας πως «”έφυγε” ένας άνθρωπος και μία ολόκληρη ιστορία στη μουσική».

Σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με την συγκινητική ανάρτηση που έκανε μετά τον θάνατο της «μεγάλης κυρίας» του ελληνικού πενταγράμμου, η Ήβη Αδάμου απάντησε: «Νομίζω ότι το βίντεο αυτό τα λέει όλα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματά μου ακόμη, έπειτα από αυτό, και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη…».

«Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω ζήσει μια συνεργασία μαζί της, που ό,τι και να πω, νιώθω ότι τα λόγια δεν θα μπορούν να το περιγράψουν. Οπότε για εμένα “έφυγε” ένας άνθρωπος και μία ολόκληρη ιστορία στη μουσική», πρόσθεσε η τραγουδίστρια στις δηλώσεις της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

