Τραμπ: Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να καταθέσει πρόταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Reuters

Το Ιράν επιδιώκει να προχωρήσει σε συνομιλίες και να καταθέσει πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Reuters.

«Κάνουν μια πρόταση και θα πρέπει να δούμε»

«Κάνουν μια πρόταση και θα πρέπει να δούμε», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της πρότασης.

«Μιλάμε με αυτούς που έχουν τώρα την εξουσία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε επαφή «με τους ανθρώπους που έχουν τώρα την εξουσία» στο Ιράν.

Διπλωματική κινητικότητα με φόντο τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ Αμερικανοί απεσταλμένοι κατευθύνονται στο Πακιστάν για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

22:15 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πακιστάν: Έφτασε στο Ισλαμαμπάντ η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Στο Πακιστάν έφτασε η ιρανική αντιπροσωπεία που αναμένεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με εκπ...
21:54 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Επέστρεψαν 193 αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία – Συγκλονιστικό βίντεο

Στην Ουκρανία επέστρεψαν 193 στρατιωτικοί που κρατούνταν σε ρωσική αιχμαλωσία, στο πλαίσιο νέα...
20:40 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

ΕΕ: Ανοιχτή σε χαλάρωση κυρώσεων κατά του Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν...
19:38 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ουκρανία: «Έτρωγαν χιόνι και έχασαν έως 40 κιλά» – Το σκάνδαλο με εξαντλημένους στρατιώτες της 14ης ταξιαρχίας

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την κατάσταση στρατιωτών της 14ης ξεχωριστής μηχανοκίνητης τα...
