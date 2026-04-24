Τραμπ: Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να καταθέσει πρόταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Το Ιράν επιδιώκει να προχωρήσει σε συνομιλίες και να καταθέσει πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Reuters.

«Κάνουν μια πρόταση και θα πρέπει να δούμε», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της πρότασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε επαφή «με τους ανθρώπους που έχουν τώρα την εξουσία» στο Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ Αμερικανοί απεσταλμένοι κατευθύνονται στο Πακιστάν για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.