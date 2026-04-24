ΕΕ: Ανοιχτή σε χαλάρωση κυρώσεων κατά του Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, εφόσον επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια συνόδου ηγετών στην Κύπρο.

«Συμβολή για μόνιμη εκεχειρία»

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μερτς ανέφερε ότι η χαλάρωση των κυρώσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της συμβολής της ΕΕ στην προώθηση της διπλωματικής διαδικασίας.

«Είναι, κατά κάποιον τρόπο, μέρος της συμβολής που μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και, ελπίζουμε, να οδηγήσει σε μια διαρκή εκεχειρία», δήλωσε.

Παρέμβαση Κόστα για τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να «ανοίξουν άμεσα χωρίς περιορισμούς και χωρίς διόδια», τονίζοντας ότι αυτό είναι «ζωτικής σημασίας για ολόκληρο τον κόσμο».

Προειδοποίηση για πιο επικίνδυνο Ιράν

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε μια ισχυρή συμφωνία, ενδέχεται να προκύψει ένα πιο επικίνδυνο Ιράν.

Όπως σημείωσε, η νέα συμφωνία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ισχυρή με εκείνη του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από την οποία αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

22:15 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

