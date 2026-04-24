Η Μονακό αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs της Euroleague – Νίκησε 79-70 την Μπαρτσελόνα

Η Μονακό εξασφάλισε την παρουσία της στα πλέι οφ της EuroLeague, επικρατώντας με 79-70 της Μπαρτσελόνα στο «Salle Gaston Medecin» για τα play in και κατακτώντας το όγδοο και τελευταίο «εισιτήριο». Στην επόμενη φάση θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό, έχοντας μειονέκτημα έδρας, σε μία σειρά remake του 2022.

Οι γηπεδούχοι στηρίχθηκαν κυρίως στην παραγωγικότητα των Μάικ Τζέιμς και Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, που ηγήθηκαν επιθετικά και έδωσαν τις καθοριστικές λύσεις στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Η Μονακό επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, αποκτώντας προβάδισμα 21-9 στο 8΄, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (26-14). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η συμβολή του Τάρπεϊ (7 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο έως το 15΄) ενίσχυσε την υπεροχή των γηπεδούχων, που πήγαν στα αποδυτήρια με σημαντική διαφορά (49-35), εκμεταλλευόμενοι σε μεγάλο βαθμό τα λάθη των αντιπάλων.

Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και παρά το -18 που βρέθηκε στο 22΄ (53-35), πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 18-9 στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας στους πέντε πόντους (58-53), με τον Γιαν Βέσελι να σημειώνει 10 πόντους στο διάστημα αυτό.

Ωστόσο, η ομάδα του Πριγκιπάτου διατήρησε τον έλεγχο (65-56 στο 32΄), ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η τεχνική ποινή που δέχθηκε ο προπονητής των φιλοξενούμενων Τσάβι Πασκουάλ λίγο μετά το 35’. Ακολούθησε τρίποντο του Τζέιμς για το 72-61, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα ασφαλείας στους Μονεγάσκους.

Παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να επιστρέψει (74-68 στο 36΄) με λύσεις από Σενγκέλια, Κλάιμπερν και Μάρκος, η Μονακό «κλείδωσε» τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Ο Τζέιμς μοίρασε τη 10η ασίστ του και ο Μπλόσομγκεϊμ ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο για το 77-68, 2.22΄ πριν τη λήξη, σφραγίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70