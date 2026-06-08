Εγκλωβισμένοι στο Ιράκ ο Χάρης Θεοχάρης και 17 ακόμη Έλληνες λόγω της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν – «Είναι καλά στην υγεία τους» λέει το ΥΠΕΞ

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Εγκλωβισμένοι στο Ιράκ είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Χάρης Θεοχάρης, και 17 ακόμη Έλληνες λόγω της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι η ιρακινή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την Κυριακή, 72ωρο κλείσιμο του εναέριου χώρου της μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τις πρώτες από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Χάρης Θεοχάρης, που βρισκόταν στο Ιράκ καθώς συμμετείχε στο Delphi Forum Slemani, που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Ιουνίου στη Σουλεϊμανίγια, καθώς και ακόμη 17 Έλληνες έχουν εγκλωβιστεί στο Ιράκ λόγω των τελευταίων εξελίξεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Χάρη Θεοχάρη καθώς και με τις αρχές του Ιράκ προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων στη χώρα μας.

«Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» τονίζει το ΥΠΕΞ.