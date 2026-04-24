Τέμπη: Βίντεο από την τραγωδία βρέθηκε σε σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα και κατασχέθηκε – Δεν έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Τέμπη

Οπτικό υλικό από κάμερα για την τραγωδία των Τεμπών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές από το σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα και στο πλαίσιο της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με τον Alpha, συγγενείς και δικηγόροι, δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στη δικογραφία, αν και δείχνει ξεκάθαρα τη συστοιχία των βαγονιών και την έκρηξη. Επίσης καταγγέλλουν πως λείπουν τέσσερις ώρες υλικού.

«Σε αυτήν την κάμερα φαίνεται όλη η πορεία της εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας και η στιγμή της σύγκρουσης ξεκάθαρα και από πολύ κοντινή απόσταση. Αυτό το υλικό δεν υπήρχε ποτέ στη δικογραφία αλλά και από αυτό που κατασχέθηκε λείπουν τέσσερις ώρες, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της μοιραίας σύγκρουσης. Το κατασχεμένο αυτό υλικό είναι πειραγμένο διότι δεν εμφανίζει τις τέσσερις κρίσιμες ώρες» αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας Τηλκερίδη.

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

«Από εκεί θα αποκαλυφθεί όλη η διαδρομή, θα αποκαλυφθεί το τι εμπεριείχε η εμπορική αμαξοστοιχία, πόσα κοντέινερ εμπεριείχε, πόσα ήταν φορτωμένα σε πλατφόρμες, όλη η διαδρομή φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα» πρόσθεσε η η δικηγόρος της οικογένειας.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

Γιώργος Χρούσος: Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την ιατρική πρόοδο και τη διάγνωση

6 βραδινές συνήθειες που θα σας κάνουν να ξυπνήσετε ευτυχισμένοι το πρωί

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων
περισσότερα
21:02 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πώς παράγεται η γνώση για τον κοινωνικό κόσμο

Οι συστηματικοί και οργανωμένοι τρόποι με τους οποίους αποκτούμε γνώση και αντιλαμβανόμαστε τα...
20:58 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Βουρλιώτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο των ελέγχων οι λογαριασμοί 170.000 υπόχρεων – Δεσμεύσεις 500 εκατ. ευρώ

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βου...
20:18 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός μέσα στο κελί του εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (24.04.26) ένας 46χρονος Έλληνας κ...
19:50 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Επτά συλλήψεις σε οικισμούς σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο – Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση

Σε επτά συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»