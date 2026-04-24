Βουρλιώτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο των ελέγχων οι λογαριασμοί 170.000 υπόχρεων – Δεσμεύσεις 500 εκατ. ευρώ

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στο πλαίσιο του 11ου Φόρουμ των Δελφών την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτηση, ο κ. Βουρλιώτης παρουσίασε στοιχεία για ένα πρωτοφανές κύμα δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες συνολικά αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ σε μόλις έναν χρόνο.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν 170.000 υπόχρεοι που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αρχή εντόπισε χιλιάδες παραβάσεις, με τις δεσμεύσεις για παράνομες επιδοτήσεις να φτάνουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Βουρλιώτης αποκάλυψε επίσης μια νέα μέθοδο απόκρυψης εισοδημάτων, την οποία ονόμασε «φαινόμενο της λευκής κόλλας». Όπως εξήγησε, πολλοί υπόχρεοι υποβάλλουν δηλώσεις Πόθεν Έσχες που είναι εντελώς κενές, προκειμένου να μην ελεγχθούν. «Αυτό σημαίνει “αν με βρουν, με βρήκαν”», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η απόκρυψη τεράστιων ποσών που δεν δικαιολογούνται.

Η δράση της Αρχής επεκτείνεται και σε διεθνές επίπεδο, επηρεασμένη από τις τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις: