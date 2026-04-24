Βουρλιώτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο των ελέγχων οι λογαριασμοί 170.000 υπόχρεων – Δεσμεύσεις 500 εκατ. ευρώ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στο πλαίσιο του 11ου Φόρουμ των Δελφών την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτηση, ο κ. Βουρλιώτης παρουσίασε στοιχεία για ένα πρωτοφανές κύμα δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες συνολικά αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ σε μόλις έναν χρόνο.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν 170.000 υπόχρεοι που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αρχή εντόπισε χιλιάδες παραβάσεις, με τις δεσμεύσεις για παράνομες επιδοτήσεις να φτάνουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Βουρλιώτης αποκάλυψε επίσης μια νέα μέθοδο απόκρυψης εισοδημάτων, την οποία ονόμασε «φαινόμενο της λευκής κόλλας». Όπως εξήγησε, πολλοί υπόχρεοι υποβάλλουν δηλώσεις Πόθεν Έσχες που είναι εντελώς κενές, προκειμένου να μην ελεγχθούν. «Αυτό σημαίνει “αν με βρουν, με βρήκαν”», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η απόκρυψη τεράστιων ποσών που δεν δικαιολογούνται.

Η δράση της Αρχής επεκτείνεται και σε διεθνές επίπεδο, επηρεασμένη από τις τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις:

  • Τρομοκρατία: Ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, με δεσμεύσεις εκατομμυρίων ευρώ.
  • ΡωσίαΟυκρανία: Από το 2020 έχουν επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις σε Ρώσους υπηκόους που συνεργάζονται με το ρωσικό καθεστώς, με άμεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που εντοπίζεται στην Ελλάδα.
  • Ιράν: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα έχουν δεσμευτεί φορτία με προϊόντα «διττού σκοπού» (υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολεμικούς σκοπούς), καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία ιρανικού πιστωτικού ιδρύματος.

Γιώργος Χρούσος: Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την ιατρική πρόοδο και τη διάγνωση

6 βραδινές συνήθειες που θα σας κάνουν να ξυπνήσετε ευτυχισμένοι το πρωί

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων
περισσότερα
21:02 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πώς παράγεται η γνώση για τον κοινωνικό κόσμο

Οι συστηματικοί και οργανωμένοι τρόποι με τους οποίους αποκτούμε γνώση και αντιλαμβανόμαστε τα...
20:18 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός μέσα στο κελί του εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (24.04.26) ένας 46χρονος Έλληνας κ...
19:50 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Επτά συλλήψεις σε οικισμούς σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο – Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση

Σε επτά συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχ...
19:44 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Καραστάθης στον ΑΝΤ1 για τα 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου: «Ως τώρα υπάρχει ομαλή ακολουθία»

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τον ισχυρό σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»