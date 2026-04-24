Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Enikos Newsroom

Νεκρός μέσα στο κελί του εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (24.04.26) ένας 46χρονος Έλληνας κρατούμενος, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, αμέσως σήμανε συναγερμός στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να προχωρούν σε  ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Στο σημείο έσπευσαν γιατροί από το ιατρείο των φυλακών, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανάνηψή του.

Παρά το γεγονός ότι για αρκετή ώρα πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ο 46χρονος δεν επανήλθε και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κρατούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Για την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Πάτρας.

