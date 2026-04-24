Επτά συλλήψεις σε οικισμούς σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο – Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Αστυνομία Περιπολικό

Σε επτά συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν δυνάμεις της αστυνομίας, σε ειδική επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, 24 Απριλίου σε οικισμούς των Μεγάρων και της Νέα Περάμου, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και δυνάμεις των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν αστυνομικός σκύλος και drone.

Οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν 13 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, έλλειψη παιδικών καθισμάτων και μη διενέργεια τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, σε σπίτι, πιστόλι κρότου και 82 φυσίγγια, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.200 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση:

