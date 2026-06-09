Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (9/6)

Το άρθρο αναφέρεται στα εφημερεύοντα φαρμακεία που θα είναι διαθέσιμα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη την 9η Ιουνίου. Παρέχει την απαραίτητη πληροφορία για την εύρεση φαρμακείων σε εφημερία στις δύο μεγαλύτερες πόλεις.