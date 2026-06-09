Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (9/6)

Το άρθρο αναφέρεται στα εφημερεύοντα φαρμακεία που θα είναι διαθέσιμα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη την 9η Ιουνίου. Παρέχει την απαραίτητη πληροφορία για την εύρεση φαρμακείων σε εφημερία στις δύο μεγαλύτερες πόλεις.

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πληροφορίες για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Δείτε τον κατάλογο των φαρμακείων που εφημερεύουν την 9η Ιουνίου.
  • Ενημερωθείτε για τις εφημερίες στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησιέστερα εφημερεύοντα φαρμακεία και δείτε το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και τις τοποθεσίες τους στον χάρτη.

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