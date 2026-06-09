Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων σε ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο

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Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε μια σειρά στοχευμένων επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, χτυπώντας συγκεντρώσεις στρατευμάτων, στρατιωτικά οχήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε διάφορες περιοχές σύγκρουσης.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ένοπλης λιβανέζικης οργάνωσης που περιγράφουν λεπτομερώς τις επιχειρήσεις της Δευτέρας 8/6, η ομάδα ανέφερε ότι στοχοποίησε επανειλημμένα συγκεντρώσεις ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων στα περίχωρα του Μπέιτ Γιαχούν, του Ρατσάφ, της Νακούρα, του ατ-Τίρι και της Ααϊνάτα.

Η οργάνωση τόνισε επίσης αρκετές βασικές επιθέσεις με μεγάλο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ένα όχημα επικοινωνιών κοντά στο ιστορικό κάστρο Μποφόρ του Λιβάνου και σε μια θέση πυροβολικού στην Οντάισεχ.

Επιπλέον, δήλωσε ότι έβαλε με σφοδρότητα κατά των νοτιοανατολικών περιχώρων της Γιοχμόρ αλ-Σακίφ (Yohmor al-Shaqif), ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποίησε drones-καμικάζι, κατευθυνόμενους πυραύλους και πυροβολικό, προκειμένου να καταστρέψει πολλαπλά οχήματα μεταφοράς πυρομαχικών και στρατιωτικές μπουλντόζες.

Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι έπληξε μια ισραηλινή μπουλντόζα στα νοτιοανατολικά περίχωρα του Γιοχμόρ αλ-Σακίφ με βλήματα πυροβολικού, πριν αργότερα στοχεύσει μια άλλη στρατιωτική μπουλντόζα στην ίδια περιοχή με κατευθυνόμενο πύραυλο, πετυχαίνοντας «επιβεβαιωμένο χτύπημα».

Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε βλήματα πυροβολικού και ρουκέτες σε συγκεντρώσεις ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων κοντά στο Γιοχμόρ αλ-Σακίφ και την Αϊνάτα.

Ισχυρίστηκε τέλος ότι αντιμετώπισε ένα ισραηλινό drone Hermes 450-Zik πάνω από την περιοχή Ικλίμ αλ-Τουφά με πύραυλο εδάφους-αέρος, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει.

Πηγή: Aljazeera