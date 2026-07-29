Φωτιά στη Σητεία: Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο

Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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Φωτιά, Σητεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Τριάδα Σητείας.
  • Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από τα οχήματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.
  • Δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στη Αγία Τριάδα Σητείας,

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ρίψεις νερού πραγματοποιούσε ένα ελικόπτερο. Επίσης, υδροφόρες του δήμου Σητείας κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες – Καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν απο τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

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