Φωτιά στη Σητεία: Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στη Αγία Τριάδα Σητείας,

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ρίψεις νερού πραγματοποιούσε ένα ελικόπτερο. Επίσης, υδροφόρες του δήμου Σητείας κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες – Καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν απο τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.